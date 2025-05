Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 537.58 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Forza Motorsport en Lords of the Fallen, en de open bèta van Call of Duty: Modern Warfare III. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS technology. This includes the launch of the Call of Duty: Modern Warfare III Open Beta, Forza Motorsport, and Lords of the Fallen.

Add Microsoft Store/Xbox Game Pass application profile for Lies of P [4290286]

[GeForce RTX 4060] GPU monitoring utilities reporting incorrect idle power usage [4186490]

Increased DPC latency may be observed when GPU is connected over HDMI 2.1 FRL at 10bpc/12bpc [4253581]