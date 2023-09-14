Firmware-update: Asustor ADM 4.2.4.RL82

Asustor logoAsustor heeft een nieuwe versie van Asustor Data Master uitgebracht, de beheerssoftware voor al zijn nasproducten. Voor meer informatie over ADM verwijzen we naar deze pagina. In deze uitgave is onder meer ondersteuning toegevoegd voor de Xpanstor 4 en maakt ADM File explorer nu verkorte URL's aan als er bestanden worden gedeeld. Ook zijn er weer diverse fouten en beveiligingsproblemen verholpen. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Important Notes:
  • ASUSTOR recommends to back up important data before updating ADM.
  • Your NAS will restart to complete the update.
  • After upgrading to ADM 4.2.4, it will no longer be possible to downgrade to a previous version.
What's New:
  • ADM 4.2.4 brings support for ASUSTOR Xpanstor 4 (AS5004U).
Change log:
  • Web Server apps can now work properly with the correct owner privileges.
  • Fixes issues relating to the AS-U2.5G2 and Link aggregation.
  • New shared links made on ADM File explorer will apply URL shortening.
  • Administrators can now see user homes by default when initializing an ASUSTOR NAS with ADM 4.2.4.
  • ADM File Explorer bug fixes.
  • ADM Backup & Restore bug fixes.
  • App Central bug fixes.
  • Improved multilingual strings.
  • Miscellaneous bug fixes.

Asustor Data Master 4

Versienummer 4.2.4.RL82
Releasestatus Final
Website Asustor
Download https://www.asustor.com/nl/service/downloads
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-09-2023 15:34
3 • submitter: Videopac

14-09-2023 • 15:34

3

Submitter: Videopac

Bron: Asustor

Update-historie

03-08 Asustor ADM 5.1.4.RJV2 5
09-06 Asustor ADM 5.1.3.RI81 1
27-04 Asustor ADM 5.1.3.RGO1 1
26-02 Asustor ADM 5.1.2.REO1 0
03-02 Asustor ADM 5.1.2.RE31 4
22-12 Asustor ADM 5.1.1.RCI1 3
11-'25 Asustor ADM 5.1.0.RN42 0
10-'25 Asustor ADM 5.1.0.RMG1 20
05-'25 Asustor ADM 5.0.0.RHJ2 7
05-'25 Asustor ADM 4.3.3.RH61 13
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Reacties (3)

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Neus 14 september 2023 16:23
Is vannacht al netjes automagisch op mijn AS6102T geinstalleerd. Is trouwens een verrassend stabiele en rappe NAS, had ik niet verwacht (ben voornamelijk een QNAP of Synology gebruiker).
Nijl 14 september 2023 16:41
Al verwerkt zag ik. Geen problemen tot nu toe. Wat een fijn NASje is dit toch.
Videopac 14 september 2023 18:12
Zeker een fijne NAS; ik kreeg meteen ook de nieuwste versie van Portainer aangeboden: de toepassingen houden ze ook goed bij.

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