Versie 23.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: DTS-UHD support (contribution from Xperi)

MPEG-7 output update, supporting collections for DVD Video

ISO 9660: more metadata

AVC: read out of time code Bug correction: DVD Video: better support of ISO having several episodes

MPEG Video: fix duration not including last field duration (interlaced content only)

I754, AVC&HEVC: fix risk of crash with some streams