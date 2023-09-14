Software-update: MediaInfo 23.09

MediaInfo logo (75 pix) Versie 23.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added:
  • DTS-UHD support (contribution from Xperi)
  • MPEG-7 output update, supporting collections for DVD Video
  • ISO 9660: more metadata
  • AVC: read out of time code
Bug correction:
  • DVD Video: better support of ISO having several episodes
  • MPEG Video: fix duration not including last field duration (interlaced content only)
  • I754, AVC&HEVC: fix risk of crash with some streams

Versienummer 23.09
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Media Aarea
Download https://mediaarea.net/en/MediaInfo/Download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-09-2023 17:20 7

14-09-2023 • 17:20

7

Bron: Media Aarea

Update-historie

13-05 MediaInfo 26.05 1
03-02 MediaInfo 26.01 3
11-'25 MediaInfo 25.10 4
09-'25 MediaInfo 25.09 0
07-'25 MediaInfo 25.07 4
05-'25 MediaInfo 25.04 3
03-'25 MediaInfo 25.03 8
12-'24 MediaInfo 24.12 5
11-'24 MediaInfo 24.11 0
06-'24 MediaInfo 24.06 1
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MediaInfo

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (7)

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Robertdw 14 september 2023 17:37
Nog nooit iets gemerkt van die adware in de installer.
Verwijderd @Robertdw14 september 2023 18:30
nee ik ook niet. wel in het programma zelf.

er zit daar rechtbovenin altijd een linkje naar een of andere software. Ik heb daar wel eens met de dev over gemaild want de site claimde dat het ad free was maar aangezien die ad er nog was hebben ze dat er maar weer vanaf gehaald.

niet heel irritant op zich.
Robertdw @Verwijderd14 september 2023 20:46
Zie geen ad of iets dergelijks rechtsbovenin
Edit en nu wel haha maar is absoluut niet storend.

[Reactie gewijzigd door Robertdw op 23 juli 2024 05:31]

ari2asem @Robertdw14 september 2023 18:10
als het kan, pak ik altijd "portable" versie van een programma.
ik houd niet van installeren. ;)
jmk 14 september 2023 18:51
De functionaliteit van MediaInfo zit ook in MPC-HC, 'verstopt' onder eigenschappen. Heel handig wel.
Robertdw @jmk14 september 2023 20:48
Ja dat zit in vlc ook, maar dan ben wel aan het afspelen. Met mediainfo bekijk je de info zonder afspelen en is ook wat overzichtelijker.
Verwijderd @Robertdw14 september 2023 21:13
ik moet wel zeggen dat Mediainfo meer informatie geeft dan VLC.

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