Versie 12.5.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New Release: Tor Browser 12.5.4 This release updates Firefox and GeckoView to 102.15.1esr and fixes CVE-2023-4863: Heap buffer overflow in libwebp. The full changelog since Tor Browser 12.5.3 is: All Platforms Updated Translations

Updated OpenSSL to 1.1.1w

Bug tor-browser#42084: Race condition with language preferences may make spoof_english ineffective

Bug tor-browser#42090: Rebase release onto 102.15.1esr Windows + macOS + Linux Updated Firefox to 102.15.1esr Android Updated GeckoView to 102.15.1esr Build System All Platforms Updated Go to 1.20.8

