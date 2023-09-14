Software-update: Tor Browser 12.5.4

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 12.5.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New Release: Tor Browser 12.5.4

This release updates Firefox and GeckoView to 102.15.1esr and fixes CVE-2023-4863: Heap buffer overflow in libwebp. The full changelog since Tor Browser 12.5.3 is:

All Platforms Windows + macOS + Linux
  • Updated Firefox to 102.15.1esr
Android
  • Updated GeckoView to 102.15.1esr
Build System
  • All Platforms
    • Updated Go to 1.20.8

Tor Browser

Versienummer 12.5.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-09-2023 15:21
1 • submitter: Munchie

14-09-2023 • 15:21

1

Submitter: Munchie

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
12-11 Tor Browser 15.0.1 1
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Tor Browser

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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai 14 september 2023 22:20
Dit is echt zo'n tool die je alleen gebruikt als je echt niet anders kan, want de snelheid is niet bepaald om van te juichen.

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