Versie 3.3.517 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma dat in overzichtelijke grafieken inzicht geeft in het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 3.3.517:
- GlassWire has a new modernised interface
- We have add a new improved “Traffic Monitor” tab, which shows the pre existing “Graph” and “Usage”
- We have renamed other tabs as follows: The “Security” tab is now “GlassWire Protect”, the “Alerts” tab is now “Log Analysis” and the “Things” tab is now “Network Scanner”
- There is a new “countries” column on the Usage Table view which shows data usage by country
- There is a brand new Interactive Map feature which shows data by country. This can be found as a third view within the Traffic Monitor tab
- A Live Connections feature shows which countries your PC is communicating to in real-time
- Various other UI improvements
- Various bug fixes