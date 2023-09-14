Versie 15.45.4 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

New features Device management is now available for mobile devices.

Initial Features include user onboarding, device enrollment and unified management. Bugfixes Fixed a bug that caused a double banner to appear in groups requiring migration.

Fixed a bug that impacted the sorting of device groups in the left pane.