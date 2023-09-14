Software-update: Universal USB Installer 2.0.1.8

Universal USB Installer logo (79 pix)Versie 2.0.1.8 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een USB-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende USB-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de USB-stick als persistent storage worden ingericht, waarin wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. Sinds versie 2.0.1.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.0.1.8:
  • Iterate through all logical drives and combine accumulated drive letters with their corresponding disk number.
  • Fixed more bugs in the handing of menu selections.
  • Changed physical disk and partition/volume detection methods.
  • All fixed and removable drives with the exception of those with a Windows\system32 directory are currently displayed by default.
  • Added redetect disks - refresh drives option.
Changes in version 2.0.1.7:
  • Updated to 1.0.95 bootloader.
  • Adjusted the ISO file masking for Windows X-Lite.
  • Fixed bugs in how menu selections and message box returns are handled.
  • Automatically checks for version updates at runtime.

Universal USB Installer screenshot

Versienummer 2.0.1.8
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Pen Drive Linux
Download https://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-09-2023 04:04
4 • submitter: 1DMKIIN

14-09-2023 • 04:04

4

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Pen Drive Linux

Update-historie

14-07 Universal USB Installer 2.0.3.8 2
14-06 Universal USB Installer 2.0.3.7 4
11-04 Universal USB Installer 2.0.3.4 11
09-02 Universal USB Installer 2.0.3.2 11
08-01 Universal USB Installer 2.0.3.0 9
16-12 Universal USB Installer 2.0.2.9 1
09-'25 Universal USB installer 2.0.2.8 9
12-'24 Universal USB installer 2.0.2.6 6
10-'24 Universal USB Installer 2.0.2.5 11
07-'24 Universal USB Installer 2.0.2.4 3
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Universal USB Installer

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai 14 september 2023 09:25
Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst worden.
Daar gebruik ik Ventoy al voor en dat heeft bij mij nog nooit voor problemen gezorgd.

Daarbij komt ook nog eens dat Ventoy multi-platform is. Ik heb weleens een met Windows gemaakte Ventoy stick bijgewerkt vanuit Linux. Dat ging allemaal moeiteloos en vlekkeloos.
Jerie @Uruk-Hai14 september 2023 17:15
Enige irritante is dat OSen er metadata bij gooien zoals .DS_Store.

Ik ben momenteel bezig om Ventoy te combineren met netboot.xyz; dan krijg je hetzelfde idee als iVentoy (no way dat ik vrijwillig, willens en wetens proprietary software van een Chinees staatsburger ga draaien).
Bitzer 14 september 2023 16:31
Fijn dat er keuze is uit meerdere tools, zo kan ieder het zijne kiezen.
SomeOneNL 15 september 2023 17:39
Wel jammer dat https://www.pendrivelinux...multiboot-usb-from-linux/ niet meer werkt zonder een oude versie linux te installeren maar goed, de source is er nog: https://web.archive.org/w...ot-multisystem.sh.tar.bz2

Iventoy is ook wel cool met een PXE server waar je je iso's van kan booten : https://github.com/ventoy/PXE/releases

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