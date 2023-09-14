Versie 2.0.1.8 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een USB-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende USB-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de USB-stick als persistent storage worden ingericht, waarin wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. Sinds versie 2.0.1.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.0.1.8: Iterate through all logical drives and combine accumulated drive letters with their corresponding disk number.

Fixed more bugs in the handing of menu selections.

Changed physical disk and partition/volume detection methods.

All fixed and removable drives with the exception of those with a Windows\system32 directory are currently displayed by default.

Added redetect disks - refresh drives option. Changes in version 2.0.1.7: Updated to 1.0.95 bootloader.

Adjusted the ISO file masking for Windows X-Lite.

Fixed bugs in how menu selections and message box returns are handled.

Automatically checks for version updates at runtime.