Versie 2.0.1 van Sigil is uitgekomen.. Sigil is een opensource-e-bookeditor met uitgebreide mogelijkheden, die ontwikkeld wordt voor Windows en macOS. Het programma kan zowel EPUB- als HTML-bestanden importeren, inclusief opmaak en afbeeldingen. De ondersteuning is volledig aanwezig voor zowel EPUB 2 als EPUB 3. Het kan verder een inhoudsopgave met meerdere niveaus genereren en de EPUB-syntax direct bewerken in de code view. Deze uitgave volgt enkele dagen op de grote 2.0.0-release en moet de volgende problemen verhelpen:

Bug Fixes Fix crash when right click on Misc folder in BookBrowser

Allow user to revert CodeView drag_and_drop change via environment variable: SIGIL_ALLOW_CODEVIEW_DROP=1 Note: Using DragnDrop in CodeView is still NOT officially supported.

Add inadvertantly missed updated Serbian translation (ts) file