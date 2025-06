Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 537.13 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Starfield en de New Frontiers-uitbreiding voor Icarus. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games including Starfield and the ICARUS: New Frontiers expansion.

[Battlefield 2042] Game stability can decrease when applying GeForce Experience Freestyle filters [4170804]

[Ratchet & Clank: Rift Apart] Performance fluctuations due to issues between DirectStorage and NVIDIA Reflex [4212649]

[Vegas Pro FX] Preview not working on some notebook configurations [3752618]