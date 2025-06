AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor Windows 10 en hoger aangeboden; Windows 7 en 8 worden als legacy aangeduid. Verder zijn er ook geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 23.8.1 treffen onder meer ondersteuning voor het spel Immortals of Aveum aan en enkele bugfixes. De optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren, is nog steeds uitgeschakeld om het onherstelbaar beschadigen van een Windows-installatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Highlights Support for Immortals of Aveum

Fixed Issues Improvements to high idle power when using select multi-display setups with mixed high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs with variable refresh rate enabled. Further optimizations are being investigated to improve idle power on additional display configurations.

Performance drop may be experienced for DirectX 11 games on AMD Radeon RX 5600 XT when AMD SmartAccess Memory is Enabled.

Application crash or driver timeout may be observed while playing Ratchet & Clank: Rift Apart with Ray-Tracing and Dynamic Resolution Scaling enabled on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 7900 XTX.

Application crash or driver timeout may be observed while playing Starcraft II on Radeon RX 7000 series GPUs.

Intermittent corruption may be observed playing Rocket League with Bloom set to Off on some AMD Graphics Products, such as the Radeon RX 6900 XT.

Performance drop may be experienced for various games on AMD Ryzen processors with Radeon 700M series GPUS. Known Issues Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.

Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.

Display may not reach correct brightness with certain games on some SAMSUNG FreeSync Premium Pro displays and TVs when local dimming is enabled.

Application crash or driver timeout may be observed while playing Baldur's Gate 3 with DirectX 11 API set on certain systems with Radeon RX 7000 series GPUs. Important Notes Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.