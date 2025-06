Versie 10.5 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.5 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.45 en zijn verder de volgende verbeteringen aangebracht:

Open Virtual Appliance Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685) Generic x86-64 Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685)

Including the RTW8821ce driver module to support Wifi on the AK1 PRO micro PC (#2659) @dfreimuth Hardkernel ODROID Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685)

Use the correct Supervisor machine during build (#2681)

Use Rockchip binaries from official repository (#2673) Asus Tinker Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685) Khadas VIM Series Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685) Generic aarch64 Linux: Update kernel 6.1.45 (#2685)