Realix heeft versie 7.60 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.60: Enhanced sensor monitoring on revised GIGABYTE B550 series.

Added recognition of Renesas RAA229004.

Enhanced fan speed monitoring on later MSI laptops.

Added AMD Radeon RX 6550M and 6450M.

Extended physical drive limit to 256.

Added NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB.

Added monitoring of DIMM temperatures on Ice Lake-SP, Sapphire Rapids, Emerald Rapids.

Improved monitoring of Granite Rapids and Sierra Forest.

Improved power monitoring on later NVIDIA cards with new drivers.

Fixed a possible race condition in CPU monitoring on some Intel systems.

Added fan speed monitoring on ASUS ROG Strix G513I, G513Q, G713I, G713Q notebook series.

Added reporting of AVX10 and APX ISA.

Added ZHAOXIN KaiSheng KH-40000.

Added Intel Raptor Lake Refresh SKUs.

Added GIGABYTE AORUS theme (automatic, optional).

Added detailed Memory Timings window (AORUS-branded).

Added reporting of advanced GIGABYTE BIOS options and AGESA version (Z790+, X670+).