Microsoft heeft versie 7.3.5 van PowerShell uitgebracht. PowerShell is een objectgeoriënteerde shell- en scripttaal voor taakautomatisering, die bestaat uit een commandlineshell, een scripttaal en een framework voor configuratiebeheer. De software bestaat al sinds 2006 en is sinds versie 2.0 standaard onderdeel van Windows. Sinds eind 2016 is het open source en ook beschikbaar voor Linux en macOS. PowerShell 7.3 is gebouwd met .NET versie 7. In versie 7.3.5 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 7.3.5 Release of PowerShell Bump to use .NET 7.0.305

Update the ThirdPartyNotice (Internal 26372)

Add PoolNames variable group to compliance pipeline (#19408)

Update cgmanifest.json

Update to .NET 7.0.304 (#19807)

Disable SBOM signing for CI and add extra files for packaging tests (#19729)

Increase timeout to make subsystem tests more reliable (#18380)

Increase the timeout when waiting for the event log (#19264)

Implement IDisposable in NamedPipeClient (#18341)

in (#18341) Always regenerate files wxs fragment (#19196)

Bump Microsoft.PowerShell.MarkdownRender (#19751)

(#19751) Delete symbols on Linux as well (#19735)

Add prompt to fix conflict during backport (#19583)

Add backport function to release tools (#19568)

Add an explicit manual stage for changelog update (#19551)

Update the team member list in releaseTools.psm1 (#19544)

(#19544) Verify that packages have license data (#19543)

Fix the regex used for package name check in vPack build (#19511)

build (#19511) Make the vPack PAT library more obvious (#19505)

Update the metadata.json to mark 7.3 releases as latest for stable channel (#19565)