Versie 2.38.1 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Just bug fixes and translation updates. Fixed: Alt + Arrow Left / Right commands were not working.

+ Arrow / commands were not working. Exporting as video with FFmpeg resulted in the last frame timing being ignored.

Some localizable text was not being loaded.