Het pakket OPNsense is een firewall met uitgebreide mogelijkheden. Het is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en is oorspronkelijk een fork van m0n0wall en pfSense. Het pakket kan volledig via een webinterface worden ingesteld en heeft onder andere ondersteuning voor 2fa, openvpn, ipsec, carp en captive portal. Daarnaast kan het packetfiltering toepassen en beschikt het over een traffic shaper. De ontwikkelaars hebben OPNsense 23.1.10 uitgebracht en de releasenotes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

As summer is approaching we release this minor update in preparation for the upcoming 23.7 series. We are planning the upgrade to FreeBSD 13.2 as well as offering an MVC variant of the OpenVPN integration amongst many other improvements some of which already shipped in previous 23.1.x releases. There may be another kernel update before the final 23.7 arrives but that is for next week to decide. For now enjoy the sun and stay hydrated!