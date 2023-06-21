Versie 2.54.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.54.0: Added support for NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 (GA104-B), RTX 3050 Mobile 4 GB, RTX 3050 Mobile 6 GB (GA107-B), L40-2Q, L4, RTX A500 Mobile, RTX 2000 Ada Mobile, RTX 4000 SFF Ada, RTX 5000 Ada mobile

Added support for AMD Radeon RX 7600, Pro W7800, W7900, E8860, Ryzen Phoenix Radeon 700M, Ryzen Z1 Extreme

Added support for Intel Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, additional Raptor Lake iGPUs

Added support for Sparkle GPU vendor

Added "Transistors" and "Release Date" to XML dump output

Added VRAM read/write bandwidth usage sensors on Intel Arc

Improved codec detection in Advanced -> DXVA (AV1 and others)

The default tooltip language will now be determined by the logged in user's setting, not the system setting

Fixed power monitoring on Intel Arc

Fixed fake detection reporting GF116 when actual GPU is GF119

Fixed die size for NVIDIA AD102, AD104, AD106, AD107

Fixed transistor count for RTX 4070 Mobile (AD106)