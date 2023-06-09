Software-update: Audacity 3.3.3

Audacity logo (75 pix) Versie 3.3.3 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bug Fixes
  • #4618 Fixed EQ not scaling properly when resizing the window.
  • #4743 Fixed the audio.com upload flow.

Audacity 2.2.0 light theme screenshot (810 pix)

Versienummer 3.3.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Audacity
Download https://www.audacityteam.org/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-06-2023 10:05
13 • submitter: danmark_ori

09-06-2023 • 10:05

13

Submitter: danmark_ori

Bron: Audacity

Update-historie

12-06 Audacity 3.7.8 10
12-12 Audacity 3.7.7 0
05-12 Audacity 3.7.6 6
08-'25 Audacity 3.7.5 1
06-'25 Audacity 3.7.4 6
03-'25 Audacity 3.7.3 0
03-'25 Audacity 3.7.2 1
12-'24 Audacity 3.7.1 1
10-'24 Audacity 3.7.0 0
09-'24 Audacity 3.6.4 5
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Audacity

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (13)

-Moderatie-faq
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JoStad 9 juni 2023 13:08
Het is een fijn programma, alleen jammer dat het niet kan opnemen met 2 USB-microfoons.
bvdbos @JoStad9 juni 2023 13:36
https://manual.audacityte...ti_channel_recording.html
Gitarist @JoStad9 juni 2023 13:38
Ookal gebruik ik Audacity al jaren niet meer (ik ben overgestapt naar Logic en Ableton) hou ik de ontwikkelingen met een schuin oog wel in de gaten.

Ik weet het niet 100% zeker en heb dit niet getest, maar als je van de USB-microfoons een samengesteld apparaat kan maken in de settings van je OS en vervolgens die als bron kies voor Audacity zou het misschien kunnen.
Miuccia @JoStad9 juni 2023 23:35
Ik gebruik zelf altijd Voicemeeter tussen de microfoons en Audacity. Niet multitrack maar wel ontzettend handig.
magician2000 @JoStad9 juni 2023 23:55
Wellicht dat Cakewalk (by Bandlab) iets voor je kan zijn. Gratis versie beschikbaar.
zojammerhe @JoStad10 juni 2023 14:12
Waar je ook naar kan kijken, wordt door veel studios gebruikt, is Reaper.
www.reaper.fm

Lijkt complex, maar basis is redelijk eenvoudig. frequente updates en genoeg youtube howto's.
Oneindige unlimited trial-versie, maar kan je ook kopen.(60 dollar).
tw_gotcha 9 juni 2023 12:12
net voor het eerst gebruikt, moest even een mp3 faden dus heel simpel. Maar wat een handig programma!

er zijn heel veel gratis online MP3/4 edit programma's die ik voor geen meter vertrouw!
Randfiguur @tw_gotcha10 juni 2023 00:07
Nog een betrouwbare waarmee je mp3's lossless kunt bewerken (in tegenstelling tot Audacity), is mp3DirectCut.
Gerard001a 9 juni 2023 12:10
Een heel fijn programma wat ik veel gebruik ten volle tevredenheid, ook het regelmatig uitkomen van updates is fijn te noemen 👍
De paar kleine nadelen, waar ik soms tegen aanloop, bv niet helemaal intuïtief qua bediening neem ik graag op de koop toe 😉
Ben er altijd blij mee dat er nog steeds gratis software pakketten bestaan van een goede kwaliteit waarbij je geheel vrijwillig een financiële bijdrage aan kan doen👍
arie.v 9 juni 2023 12:27
Een programma wat ik met heel veel plezier gebruik (en waar ik misschien maar 25% van ken) - van het uitmonteren van interviews tot het inspreken van teksten voor de regio-omroep - met de Rodecaster als audiobron. Alleen ondersteunt (voor zover ik weet) Audicity geen multitrack - maar als ik de interviews goed opneem is dat ook niet nodig. En één van de meest gebruikte features: normaliseren, om het geluid goed op niveau te zetten.
JoStad 9 juni 2023 22:18
Ja je hebt een hulpprogramma nodig die van de 2 USB-microfoons een virtueel samengesteld apparaat maakt. Voicemeeter kan dit uitvoeren. OBS-studio kan overigens wel opnemen met 2 USB-microfoons.

[Reactie gewijzigd door JoStad op 22 juli 2024 13:42]

trancelistic 9 juni 2023 12:19
Goedendag,
Zou iemand mij kunnen helpen om een usb platenspeler te laten werken op Audacity?
Volgens de website is dit programma aan te raden (enige programma die werkt volgens hun) maar ik krijg alleen maar sound errors. De platenspeler werkt wel gewoon op de versterker in elk geval.

Bedankt alvast.
beerse
@trancelistic9 juni 2023 14:01
Als het een usb-platenspeler is, dan zal ze zich als audio-device aan je computer melden. In de audio-tool moet je dan dat apparaat als invoer kunnen kiezen.

Mocht het op je versterker met analoge signalen wel werken zou je ook kunnen zien of je de computer aan de versterker kan aansluiten om via die route op te nemen. Bedenk dan dat een koptelefoon aansluiting qua niveau het beste past op een microfoon aansluiting. En een 'tape-out' aansluiting past qua niveau het beste op een aux-aansluiting. De specials pick-up aansluiting behoeft een speciale voorversterker om op die zaken aan te slutien. Natuurlijk kan het anders maar dan moet je voorzichtig met de stand van het volume om gaan.

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