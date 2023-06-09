Er is een nieuwe versie van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated: General: localizations has been updated

General: 3rd party libraries has been updated

Sound engine: improved preset search algorithm by genre Fixed: Sound engine - ASIO - an error occurs on attempt to initialize the device using more than 8 channels

Sound engine - MP4 - the BASS decoders tries to play mp3-stream from mp4 file as regular mp3 file that lead to incorrect result

Tags - ID3v2 - the "album artists" field ignores multiple values

Music library - issues related to viewport restoring after data changes

Plugins - WebLyrics - the \uXXXX macro does not handled

Fixed other minor issues