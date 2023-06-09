Software-update: AIMP 5.11 build 2432

AIMP logo (75 pix) Er is een nieuwe versie van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated:
  • General: localizations has been updated
  • General: 3rd party libraries has been updated
  • Sound engine: improved preset search algorithm by genre
Fixed:
  • Sound engine - ASIO - an error occurs on attempt to initialize the device using more than 8 channels
  • Sound engine - MP4 - the BASS decoders tries to play mp3-stream from mp4 file as regular mp3 file that lead to incorrect result
  • Tags - ID3v2 - the "album artists" field ignores multiple values
  • Music library - issues related to viewport restoring after data changes
  • Plugins - WebLyrics - the \uXXXX macro does not handled
  • Fixed other minor issues

Aimp 5.0 screenshot

Versienummer 5.11 build 2432
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AIMP
Download https://www.aimp.ru/?do=download&os=windows
Bestandsgrootte 14,97MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-06-2023 14:08 0

09-06-2023 • 14:08

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Bron: AIMP

Update-historie

26-06 AIMP 5.40 build 2721 4
09-04 AIMP 5.40 build 2713 1
17-03 AIMP 6.00 build 3050 bèta 1
04-03 AIMP 5.40 build 2708 3
24-12 AIMP 5.40 build 2703 9
14-11 AIMP 5.40 build 2699 1
10-'25 AIMP 5.40 build 2695 4
09-'25 AIMP 5.40 build 2693 1
08-'25 AIMP 5.40 build 2689 1
06-'25 AIMP 5.40 build 2682 2
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AIMP

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

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