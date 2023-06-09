Versie 6.20 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels.
In versie 6.0 is onder meer de overstap naar Qt 6 gemaakt. Dit betekent echter wel dat het programma alleen werkt op computers uitgerust met een 64bit-processor en er minimaal Windows 10 of macOS 11 wordt vereist. Verder kan er nu gezocht worden in alle boeken in de bibliotheek in plaats van alleen in het huidige boek, en zijn er ook versies voor Arm- en Apple Silicon-processoren. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
Bug fixes
New news sources
- CHM Input: Fix a regression in the previous release that broke conversion of CHM files. Closes tickets: 2021413.
- Windows: Make moving files in the calibre library folder more robust, locking folders in addition to files, before the start of the move.
- Get books: Update Barnes and Noble store plugin for website changes. Closes tickets: 2023046.
- Kindle output: Only re-encode JPEG images with EXIF metadata if the metadata contains actual transpose operations. Closes tickets: 2023189.
- PDF Output: Fix error when input document contains multiple instances of a font some with vertical metrics and some without. Closes tickets: 2023041.
- PDF Output: Fix using CSS Multicolumns for body causing conversion to fail when header/footer is specified.
- MOBI Input: Fix a crash when converting some corrupted palmdoc compressed MOBI files. Closes tickets: 2022035.
- E-book viewer: Ensure CSS stylesheets are interpreted as UTF-8. Closes tickets: 2021554.
Improved news sources
- Prospect Magazine UK (Free) by ping
- Foreign Affairs