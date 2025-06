Versie 5.0.6 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.0 bevat veel prestatieverbeteringen, nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten, en een gloednieuw effectplug-insysteem met gpu-renderingondersteuning. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.0.6: Improved the sharpness of the canvas, which had gotten too blurry in 5.0.4 in some cases

Added a "reset to default" button for Image->Resize's Resampling option

Fixed a rendering artifact on the canvas where sometimes the transparency checkerboard would be visible at the bottom pixel of an image when it shouldn't be

Fixed a glitch with the canvas zoom slider where it would draw the tracking thumb at the wrong position when the zoom level was at 10,000%

Fixed a rare hang that could happen when opening an image