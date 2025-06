De Mozilla Foundation heeft versie 102.11.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update is verder nog het volgende probleem verholpen:

Fixes Thunderbird 102.11.1 contained POP3 client regressions with offline mode and TLS certificate overrides