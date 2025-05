Google heeft versie 112 van zijn webbrowser Chrome uitgebracht. Google Chrome is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Er zijn ook versies voor Android en iOS, maar die volgen een iets ander releaseschema. In versie 112 zijn voornamelijk onder de motorkap veranderingen aangebracht. Google gaat namelijk later dit jaar Chrome een nieuw op Material You-gebaseerd uiterlijk geven en is druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Meer informatie over de veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, naast de gebruikelijke bug- en securityfixes, kan bij How-to Geek worden gevonden.

This release is the usual mix of security improvements, bug fixes, and new APIs for developers. For example, Chrome 112 introduces support for nesting CSS style rules inside other rules — that’s exciting for web developers, but not so much for everyone else. There is some interesting work happening behind the scenes, though. Google is preparing a redesign for Chrome that is expected to be done sometime in 2023, inspired by the Material You design language that is already used on Android, ChromeOS, and some of Google’s web apps.

There’s also a new “Reading Mode” that is available as an experiment, which is expected to arrive for everyone in Chrome 114. Even though this update isn’t too exciting, you should accept the update as soon as it appears — each Chrome update has critical security fixes that help protect your devices.