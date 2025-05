Versie 12.2 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.2: Fixed temporary access error when creating multiple folders in parallel

Log failure to copy folder attributes as warning only

Enable UTF-8, even if FTP server does not advertize in FEAT (vsftpd)

Fixed drag and drop for non-ASCII folders (macOS)

Explicitly detect MTP path without existence check

Fixed crash when parsing SFTP package from stream

Revert back to GTK2 build due to GTK3 hangs on KDE (Linux)

Fixed missing COM initialization for MTP path parsing