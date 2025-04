Versie 1.188.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Support new macros in statusbar config: {offset_max}, {offset_caret}; the maximal supported count of lines can be changed via new option "max_lines_to_calc_offsets"

Support emojis by statusbar macros {char} and {char_xxxx}

Lexer C++: better code-tree for complex classes

Lexers C/C++: update keyword list from last standard Fixed: Error "Assertion failed" when closing single ui-tab, with visible plugin Tabs List