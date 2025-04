Versie 16.4 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. Sinds versie 16.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

BurnAware v16.4 Enhancements Updated installer and translations.

Updated default layout in Free version.

Improved file processing in Span Disc tool. Bug fixes Fixed bug with setting special parameters in disc label. BurnAware v16.3 New features: Windows 11 theme and new icons Enhancements: Updated translations

Improvements to user interface and program performance Fixed: Fixed bug with setting %disc% parameter in Span Disc and Data Disc compilations