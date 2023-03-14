Kali Linux is een penetration testing suite en maakt op de achtergrond gebruik van Debian. Het kan draaien als een live image, maar kan natuurlijk ook gewoon geïnstalleerd worden op aanwezige opslagmedia. Het wordt geleverd met een uitgebreide verzameling applicaties, zoals Armitage, nmap, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng en Burp Suite. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars bij Offensive Security hebben versie 2023.1 van Kali Linux vrijgegeven en de releasenotes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.
Kali Linux 2023.1 Release (Kali Purple & Python Changes)
Today we are releasing Kali 2023.1 (and on our 10th anniversary)! Given its our 10th anniversary, we are delighted to announce there are a few special things lined up to help celebrate. Stay tuned for a blog post coming out Wednesday 15th March 2023 12:00:00 UTC/+0 GMT for more information!
The changelog summary since the 2023.1 release:
- Kali Purple - The dawn of a new era. Kali is not only Offense, but starting to be defense
- Python Changes - Python 3.11 & PIP changes going forward
- 2023 Theme - Our once a year theme update! This time, what’s old is new again
- Desktop Updates - Xfce 4.18 & KDE Plasma 5.27
- Default Kernel Settings - What makes the Kali kernel different
- New Tools - As always, various new tools added