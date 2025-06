Versie 3.7.2 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes and changes: Ignore permissions inside archives during unpacking by UnRar.

Improvements to connection error messages.

Apply other changes only after updating the Category in multi-edit.

in multi-edit. Categories were not sorted correctly in dropdowns.

Prevent crash when Automatically sort queue was enabled.

was enabled. Apply History Retention setting during startup.

setting during startup. Tweaks to download performance.

Linux: Update appstream metadata.