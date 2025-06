Versie 9.2.1553 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows en macOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.2.1553.0: Added support for importing contacts from Thunderbird 102+

Improved limited-time sync behavior

QR Export feature

Visual improvement for font selection

Better keyboard tabbing support for attachments

Fixed Automatic archiving for Gmail accounts

Fixed limited-time sync for SmarterMail accounts

Fixed reminder text: X seconds before -> X seconds ago

Fixed showing IceWarp SmartAttach attachments more than once

Fixed note deletion after changing message subject

Fixed the size of Date/Time picker on larger DPIs

German, Spanish, French, Portuguese, Czech, Latvian and Dutch localizations updated

A lot of fixes and optimizations