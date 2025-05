Er is een update voor versie 10 van eM Client verschenen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 is op deze pagina te vinden. In deze uitgave is onder meer een probleem verholpen waarbij items van de kalender konden verdwijnen.

Changes in version 10.0.3447.0: Fixed issue with events disappearing from the calendar when switching sections

Other bug fixes