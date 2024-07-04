Software-update: eM Client 10.0.3115

eM Client logo (79 pix)Versie 10 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 kan op deze pagina worden gevonden; dit is de changelog voor deze uitgave:

Changes in version 10.0.3115.0:
  • Generative AI integration
  • Customizable email classification into Inbox Categories
  • Full support for chat-based collaboration services (MS Teams, Slack and IceWarp TeamChat)
  • Quick Actions
  • Search redesign and NOT and OR operators
  • Conversations UI redesign
  • Change the Conversation order
  • Conversations sync with Exchange
  • Mentions
  • Emoticons lookup
  • Data files
  • Folder colors
  • Folder filter
  • Preview for PDF attachments
  • New synchronization options for IMAP
  • Overall UI and visual improvements
  • Custom color for unread messages
  • Improved printing of contacts
  • Redesigned Invites section in the sidebar
  • HTML Reply/Forward headers
  • Upload indicator
  • Improved table editing
  • Recent badges for new messages
  • Blacklist editable in settings
  • Other improvements

eM Client

Versienummer 10.0.3115
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website eM Client
Download https://www.emclient.com/download?lang=en
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 04-07-2024 07:38 16

04-07-2024 • 07:38

16

Bron: eM Client

Update-historie

22-07 eM Client 10.4.5642 3
24-06 eM Client 10.4.5600 1
02-04 eM Client 10.4.5298 1
10-02 eM Client 10.4.4756 0
05-12 eM Client 10.4.4124 1
07-'25 eM Client 10.3.2545 8
06-'25 eM Client 10.3.2412 1
05-'25 eM Client 10.3.2040 9
04-'25 eM Client 10.3.1720 5
04-'25 eM Client 10.3.1567 1
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eM Client

geen prijs bekend

Officesoftware en suites

Reacties (16)

-Moderatie-faq
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Jule 4 juli 2024 07:54
Ai:

'Upgrade your eM Client license to eM Client 10 (only 34,95 €)'
sjepper @Jule4 juli 2024 08:09
Dat is de prijs als je lifetime zonder upgrades hebt?
AibohphobiA BoB @sjepper4 juli 2024 09:52
https://www.emclient.com/pricing

Als ik de huidige prijzen zie dan ben ik erg blij dat ik ooit een lifetime heb gekocht. :)
MoonRaven @AibohphobiA BoB4 juli 2024 10:07
De prijsstructuur is veranderd. Vroeger betaalde je 59.95 voor 1 apparaat, nu voor 3. Levenslang was 129.95, nu 149.95.

Het grote verschil is dat je nu dus 3 apparaten kan gebruiken. Dat was voor levenslang 247.95.

Met een black friday sale heb ik 142.48 betaald voor 2x eM Client 8 PRO (lifetime upgrades).

[Reactie gewijzigd door MoonRaven op 22 juli 2024 16:45]

sjepper @MoonRaven4 juli 2024 10:49
Even blackfriday afwachten dus, is dat 3 apparaten tegelijk die je ook weer kan deregisteren of is het 3x een one time key en daarna ga je weer dokken?
MoonRaven @sjepper4 juli 2024 11:44
Je kan licenties deactiveren. Dus ik ga ervan uit dat dat met de nieuwe licenties ook het geval is.
sjepper @AibohphobiA BoB4 juli 2024 09:57
Ik zit nog op free en heb lang nagedacht over een betaalde licentie, maar lifetime met upgrades vind ik wel erg duur.
AibohphobiA BoB @sjepper4 juli 2024 10:07
Het is voor mij de € 150,- meer dan waard (destijds was het misschien goedkoper).
sjepper @AibohphobiA BoB4 juli 2024 10:54
Het overwegen waard dus!
410Gone @sjepper4 juli 2024 14:37
Ik heb een levenslange licentie ook ooit gekocht, gebruik 'm zelf niet, je kan deze wel overkopen van me als je wil?
sjepper @410Gone4 juli 2024 19:35
Ik stuur je straks wel even een berichtje!
410Gone @sjepper4 juli 2024 20:48
nvm

[Reactie gewijzigd door 410Gone op 22 juli 2024 16:45]

DikkieDick @sjepper4 juli 2024 12:59
Volgens mij heb ik niet de lifetime upgrades maar werk al jaren met de versie 9. Zo snel komen er ook niet major releases uit.En vond destijds wellicht een lifetime license te duur of ook risky, want wie zegt er dat er nog upgrades komen? Ik gebruik deze ook met veel plezier en zal dan denk ik wel upgraden en dan de licentie ook. Fijne is dat deze client inmiddels ook beschikbaar is voor de iPad en iPhone dus daar gebruik ik deze ook als default mail client.
beerse
@Jule6 juli 2024 12:10
Dat is een aardig bedrag om de ontwikkeling van thunderbird weer eens te sponsoren. :D

Is er een vergelijk tussen deze tool en thunderbird? En dan bedoel ik in de huidige stand, niet die van 2 jaar geleden. Tegenwoordig doet thunderbird ook aan agenda en zo.
DikkieDick @beerse7 juli 2024 11:57
Op https://www.emclient.com/how-we-compare vergelijken ze eMClient met aantal andere mailclients waaronder Thunderbird waarbij 'uiteraard' eMClient de meeste, cq alle, functies heeft.
beerse
@DikkieDick7 juli 2024 13:27
Mooi zo'n waslijst aan vergelijk punten. Gelukkig hoef ik daar niet in detail te duiken: Linux ondersteuning mist volledig. Ondersteuning onder ChromeOS zal van andriod af moeten komen.

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