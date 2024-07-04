Versie 10 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Uitgebreide informatie over versie 10 kan op deze pagina worden gevonden; dit is de changelog voor deze uitgave:
Changes in version 10.0.3115.0:
- Generative AI integration
- Customizable email classification into Inbox Categories
- Full support for chat-based collaboration services (MS Teams, Slack and IceWarp TeamChat)
- Quick Actions
- Search redesign and NOT and OR operators
- Conversations UI redesign
- Change the Conversation order
- Conversations sync with Exchange
- Mentions
- Emoticons lookup
- Data files
- Folder colors
- Folder filter
- Preview for PDF attachments
- New synchronization options for IMAP
- Overall UI and visual improvements
- Custom color for unread messages
- Improved printing of contacts
- Redesigned Invites section in the sidebar
- HTML Reply/Forward headers
- Upload indicator
- Improved table editing
- Recent badges for new messages
- Blacklist editable in settings
- Other improvements