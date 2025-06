Illustrate heeft een nieuwe versie van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 2023-01-20 Batch ID could be negative with unintended consequences

RIFF64 support (decoding and encoding: enable RIFF64 support in dBpoweramp Control Centre >> Audio Codecs 'List / Options': Wave Encoder)

dsd decoder - added option (Control Center) to decode to 32 bit, float 32 or 64 bit float

Wavpack updated to 5.6.0

DSD (DSF) supports files with ID3 chunk at start of the file (which breaks the DSF specficiation), also can show the positions of the chunks if Riff Chunks enabled in popup info

Wave encoder supports 64 bit float option

Added sort tags to naming and new tag selection in editor

if edit tags in editor and press escape, or cancel, then asks user if should save changes

Bug Fix: AIFF decoder crash

Bug Fix: VST DSP effect compatibility improvements