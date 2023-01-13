Een regelmatig besproken stukje software in het Foto & Video Workflow-subforum is PTGui. Dit programma richt zich op het maken en aanpassen van samengestelde beelden. Dat kan een verticaal of horizontaal panorama zijn, maar ook één groot beeld met een enorme resolutie dat samengesteld is uit talloze afzonderlijke opnames. Met een stapel foto's als invoer kan het programma daarna zelf uitzoeken hoe ze naast elkaar gezet moeten worden. Voor het rekenintensieve deel kan bovendien via OpenCL de gpu worden ingezet om sneller klaar te zijn. Het beschikt over verschillende opties, waarbij het met PTGui Pro ook mogelijk wordt om onder andere hdr-foto's te combineren, bewegende objecten te maskeren en het kijkpunt aan te passen. In versie 12.19 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.19: Much improved German translation by Michael Göricke (vielen Dank!)

The Panasonic Lumix G 8mm f/3.5 Fisheye is now recognized automatically from the EXIF data.

Fixed: a subtle color change could occur when stitching images with specific ICC profiles on macs with an Apple M1 or M2 processor.

Fixed: possible error 'Assertion Failed' when excluding a source image by right clicking in the Panorama Editor.

Fixed: Windows: when running on multiple monitors with different font sizes per monitor, text could be displayed at the wrong size, or cut off.

Fixed: running Align Images from the Control Points Assistant window would fail to generate any control points.

LibRaw updated to version 0.21.1 (some raw decoding bugs fixed)