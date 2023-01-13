AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. Uitzonderlijk is dat deze keer de drivers alleen zijn uitgebracht voor kaarten uit de RX 7900-serie. In versie 23.1.1 treffen we verbeteringen aan voor de spellen Valheim en The Witcher 3: Wild Hunt. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
Fixed Issues
Known Issues
- Intermittent driver timeout may occur when applying Auto Overclock performance tuning.
- While playing Valheim an app crash or driver timeout may occur using Vulkan API.
- While playing The Witcher 3: Wild Hunt, an intermittent app crash or driver timeout may occur when Ray Tracing settings are enabled.
- Minor performance degradation may be observed after applying a factory reset of settings.
- High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.
- Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.
- Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.
- Stuttering may be observed in UNCHARTED 4: A Thief’s End during the opening game sequence.
- Some virtual reality games or apps may experience lower than expected performance.