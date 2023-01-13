Driver-update: AMD Radeon Software Adrenalin Edition 23.1.1

AMD Radeon Software Crimson Edition logo (75 pix) AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. Uitzonderlijk is dat deze keer de drivers alleen zijn uitgebracht voor kaarten uit de RX 7900-serie. In versie 23.1.1 treffen we verbeteringen aan voor de spellen Valheim en The Witcher 3: Wild Hunt. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed Issues
  • Intermittent driver timeout may occur when applying Auto Overclock performance tuning.
  • While playing Valheim an app crash or driver timeout may occur using Vulkan API.
  • While playing The Witcher 3: Wild Hunt, an intermittent app crash or driver timeout may occur when Ray Tracing settings are enabled.
  • Minor performance degradation may be observed after applying a factory reset of settings.
Known Issues
  • High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.
  • Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.
  • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.
  • Stuttering may be observed in UNCHARTED 4: A Thief’s End during the opening game sequence.
  • Some virtual reality games or apps may experience lower than expected performance.

AMD Software

Versienummer 231.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website AMD
Download https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-1-1-rx7900
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-01-2023 06:49
5 • submitter: Hackus

13-01-2023 • 06:49

5

Submitter: Hackus

Bron: AMD

Update-historie

02-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.1 WHQL 0
15-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.2 WHQL 8
07-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.1 17
20-03 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.3.1 13
27-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.2 26
12-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.1 16
21-01 AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 22
11-12 AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 18
13-11 AMD Software Adrenalin Edition 25.11.1 17
30-10 AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 25
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Reacties (5)

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Weergave:
sHELL 13 januari 2023 08:32
Vriendelijke herinnering:
Adrenalin Edition 23.1.1 for AMD Radeon™ RX 7900 Series Graphics
Hackus @sHELL13 januari 2023 12:42
Vriendelijke herinnering:
Adrenalin Edition 23.1.1 for AMD Radeon™ RX 7900 Series Graphics
Uitzonderlijk is dat deze keer de drivers alleen zijn uitgebracht voor kaarten uit de RX 7900-serie
sHELL @Hackus14 januari 2023 03:30
Yep, maar durf te wedden dat niemand dat leest.
Azerox 13 januari 2023 17:21
Gek genoeg ervaar ik met deze drivers ineens een hoorbare coilwhine op mijn 7900xtx. Met de oude driver niet.
wouterbloemerts 30 januari 2023 14:47
Ik ontving deze update niet vanuit het Adrenaline control panel terwijl ik optional + recommended drivers aan heb staan. Ik heb 'm handmatig vanaf amd.com gedownload en geinstalleerd. Weet iemand hoe dat kan?

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