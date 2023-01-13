AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. Uitzonderlijk is dat deze keer de drivers alleen zijn uitgebracht voor kaarten uit de RX 7900-serie. In versie 23.1.1 treffen we verbeteringen aan voor de spellen Valheim en The Witcher 3: Wild Hunt. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed Issues Intermittent driver timeout may occur when applying Auto Overclock performance tuning.

While playing Valheim an app crash or driver timeout may occur using Vulkan API.

While playing The Witcher 3: Wild Hunt, an intermittent app crash or driver timeout may occur when Ray Tracing settings are enabled.

Minor performance degradation may be observed after applying a factory reset of settings. Known Issues High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.

Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.

Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.

Stuttering may be observed in UNCHARTED 4: A Thief’s End during the opening game sequence.

Some virtual reality games or apps may experience lower than expected performance.