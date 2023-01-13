Software-update: Ocenaudio 3.11.22

Ocenaudio logo (75 pix) Versie 3.11.22 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. De changelog sinds versie 3.11.19 kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 3.11.22
  • Add paste from others app in macOS
  • Add support to markers in flac and vorbis files
  • Minor fixes
Changes in version 3.11.21
  • Fix selection and gain editor
Changes in version 3.11.20
  • Fix Keybinding editor size on windows
  • Minor fixes
Versienummer 3.11.22
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ocenaudio
Download https://www.ocenaudio.com/download?version=v3.11.22
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 13-01-2023 06:54
2 • submitter: 1DMKIIN

13-01-2023 • 06:54

2

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Ocenaudio

Update-historie

14-06 Ocenaudio 3.19.3 0
01-06 Ocenaudio 3.19.1 0
17-04 Ocenaudio 3.18.0 3
06-03 Ocenaudio 3.17.3 0
21-02 Ocenaudio 3.17.2 1
19-01 Ocenaudio 3.17.1 0
08-01 Ocenaudio 3.17.0 0
06-12 Ocenaudio 3.16.5 0
20-11 Ocenaudio 3.16.4 0
05-11 Ocenaudio 3.16.2 0
Meer historie

Lees meer

Ocenaudio

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (2)

-Moderatie-faq
2
2
0
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Server.1968 13 januari 2023 16:02
Ben sinds de vorige release een blije gebruiker. Adobe Audition in het klein, ik ben om.
Puur voor basic bewerkingen op geluidsbestanden een aanrader!
MicGlou 13 januari 2023 22:46
Ik gebruik momenteel Mp3DirectCut om intro's e.d. van mijn muziek af te knippen voor het afspelen in de auto, MDC doet dit zonder de audio weer te encoden... kan Ocenaudio dit ook? De interface en waveform view ziet er veel prettiger en gedetailleerder uit van Ocenaudio dan van MDC wat het opzoeken van het juiste plekje om te knippen een stuk makkelijker maakt... dus heel benieuwd of dit kan zonder de track opnieuw te encoden om kwaliteitsverlies te voorkomen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.