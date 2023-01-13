Versie 3.11.22 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. De changelog sinds versie 3.11.19 kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 3.11.22 Add paste from others app in macOS

Add support to markers in flac and vorbis files

Minor fixes Changes in version 3.11.21 Fix selection and gain editor Changes in version 3.11.20 Fix Keybinding editor size on windows

Minor fixes