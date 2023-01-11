Software-update: Macrium Reflect 8.1.7280

Macrium Reflect logo (75 pix) Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Paramount Software heeft overigens bekend gemaakt om per 1 januari 2024 te stoppen met de gratis versie. In versie 8.0.7167 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug fixes
  • viBoot: VirtualBox VMs sometime would not show in viBoot GUI. This has been resolved.
  • Imaging: When reading some Bitlocker volumes, Reflect could attempt to allocate an erroneously large block of memory. This has been resolved.
  • System Restore: Staging a system restore from Windows would sometimes fail to automatically reboot after the restore completed within the rescue environment. This has been resolved.
  • Macrium Image Guardian: During data de-duplication operations on Windows Server, the File Server Data Management Host (FSDMHOST.EXE) process would be blocked from opening Reflect image files. This has been resolved.
  • General: Lower than actual write speed values were shown in Disk Write Performance tool. This has been resolved.
  • Rescue Media: We've updated the Windows PE 10 download to version 2004.
  • viBoot: We've added VirtualBox 7.0 support to viBoot.

Macrium Reflect

Versienummer 8.1.7280
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Paramount Software
Download https://www.macrium.com/reflectfree
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2023 17:02
2 • submitter: bilkin2005

11-01-2023 • 17:02

2

Submitter: bilkin2005

Bron: Paramount Software

Update-historie

10-04 Macrium Reflect X 10.0.8843 0
03-12 Macrium Reflect X 10.0.8750 8
19-11 Macrium Reflect X 10.0.8731 14
25-09 Macrium Reflect X 10.0.8665 3
05-'25 Macrium Reflect X 10.0.8576 0
04-'25 Macrium Reflect X 10.0.8495 0
02-'25 Macrium Reflect X 10.0.8447 10
10-'24 Macrium Home Reflect 8.1.8325 9
10-'24 Macrium Home Reflect 8.1.8311 18
07-'24 Macrium Reflect Home 8.1.8110 14
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Macrium Reflect

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Huigie 11 januari 2023 17:36
Ik vermoed dat de update teruggetrokken is. Ik kreeg een popup dat er een update was maar er werd niets gedownload. Als je de gratis versie download dan is het versie 8.0.7175 en niet 8.1.7280.

Idd teruggetrokken: https://forum.macrium.com...-anymore-after-81-upgrade

[Reactie gewijzigd door Huigie op 25 juli 2024 10:52]

Ra_gdd @Huigie13 januari 2023 09:41
Bedankt voor de heads up.
Ik kreeg 's morgens melding van een update en deze wilde niet installeren.
's avond was die update niet meer beschikbaar.

Door jouw link hierboven ook oud probleem opgelost dat ik USB drives niet kon uitwerpen en pc die niet dan wilde afsluiten of rebooten nadien.

Blijkbaar is Macrium CBT driver de oorzaak en deze nu uitgeschakeld en alles is terug ok.
Werkwijze:
Gaan naar folder waar Macrium Reflect geïnstalleerd staat.
Daar MrCBTTools.exe opstarten en kiezen Remove CBT Driver.
Tijdens verwijderen van CBT driver kreeg ik een foutmelding, maar is toch gelukt.
Nadien rebooten en je USB eject en PC afsluiten nadien is weer ok.
Na verwijderen Macrium CBT driver is bestand MrCBTTools.exe weg uit je Macrium Reflecht folder.

Indien je terug Macrium CBT terug wilt, moet je Macrium Reflect opnieuw opstarten of via Windows software / Macrium Reflect / Wijzigen en daar CBT driver aanvinken voor install.
Maar zoals gezegd hebben wij die Macrium CBT driver niet nodig, enkel als je backups maakt van wijzigingen na je vorige backup.

Je kan Macrium CBT driver ook uitzetten voor verwisselbare volumes.
https://forum.macrium.com...-files-be-backed-up#63890
You can prevent CBT from automatically attaching to USB devices by running the following command from an elevated Command Prompt / Powershell console:
REG ADD HKLM\System\CurrentControlSet\services\mrcbt /v ExcludeUSB /t REG_DWORD /d

[Reactie gewijzigd door Ra_gdd op 25 juli 2024 10:52]


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