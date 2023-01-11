Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopcliënt, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Nieuw in deze uitgave is onder meer ondersteuning voor de Apple Watch en het kunnen importeren van wachtwoorden uit Passky.

Changes in Bitwarden 2023.1.0 This release includes: Bitwarden on Apple Watch: Bitwarden has added Apple Watch support to provide an additional option for accessing TOTP login codes. See here.

New environment variable: An environment variable to enforce the Require SSO authentication policy for owners and admins is now available for self-hosted servers. See here.

Bitwarden unified - Support for custom database ports: Unified deployments now support running the database on a custom port using a new environment variable. See here.

Passky importer (json): A new import option is available for unencrypted Passky (json) exports. See here.

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