Software-update: Bitwarden 2023.1.0

Bitwarden logo (79 pix)Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopcliënt, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Nieuw in deze uitgave is onder meer ondersteuning voor de Apple Watch en het kunnen importeren van wachtwoorden uit Passky.

Changes in Bitwarden 2023.1.0

This release includes:

  • Bitwarden on Apple Watch: Bitwarden has added Apple Watch support to provide an additional option for accessing TOTP login codes. See here.
  • New environment variable: An environment variable to enforce the Require SSO authentication policy for owners and admins is now available for self-hosted servers. See here.
  • Bitwarden unified - Support for custom database ports: Unified deployments now support running the database on a custom port using a new environment variable. See here.
  • Passky importer (json): A new import option is available for unencrypted Passky (json) exports. See here.
  • Custom avatar colors: Change the color of your avatar from the web vault Account settings → My account page.

Bitwarden

Versienummer 2023.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Bitwarden
Download https://bitwarden.com/download/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2023 15:42 26

11-01-2023 • 15:42

26

Bron: Bitwarden

Update-historie

30-05 Bitwarden 2026.5.0 24
15-05 Bitwarden 2026.4.1 4
02-04 Bitwarden 2026.3.2 55
05-03 Bitwarden 2026.2.1 17
06-02 Bitwarden 2026.1.1 5
12-12 Bitwarden 2025.12.0 9
15-11 Bitwarden 2025.11.0 21
17-10 Bitwarden 2025.10.0 2
18-09 Bitwarden 2025.9.0 3
08-'25 Bitwarden 2025.8.0 22
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Bitwarden

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Reacties (26)

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GieltjE 11 januari 2023 16:38
Er word hard gewerkt aan een unified server, geen waslijst aan losse containers meer EN support voor MySQL, MariaDB en PostgreSQL zodat je geen mssql meer hoefd te draaien (met een sterk verminderde systeem vereiste).

https://bitwarden.com/help/install-and-deploy-unified-beta/
Verwijderd @GieltjE12 januari 2023 13:51
Supernice! Iedereen hier draait natuurlijk Vaultwarden maar ik zou graag een officiële versie willen zien.
Is er verder iets bekend over licentiëring / prijzen?

/edit: laat maar. Licentie vereist.
Zo te zien gratis voor twee gebruikers maar $10/Year voor Ybikey en FIDO2 support.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:52]

vandermark 11 januari 2023 15:58
Sinds een maand overgestapt van LastPass family naar Vaultwarden (lichtgewicht selfhosted optie gebaseerd op Bitwarden). Zeer tevreden, functionaliteit mis ik niets tov LastPass. Delen van wachtwoorden met partner en met kinderen goed geregeld :).
MrJoery @vandermark11 januari 2023 16:38
Bitwarden heeft tegenwoordig een eigen 'unified' Docker-container waarbij je alleen nog een database nodig hebt. Voordeel hierbij is dat de webinterface wel altijd gelijk de nieuwste updates krijgt (bij Vaultwarden duurt dit soms een aantal weken/maanden), echter zullen de meeste mensen de apps gebruiken die wel gelijk de updates krijgen.

Het nadeel is echter wel dat je een licentie nodig hebt voor de premium features zoals TOTP, die bij Vaultwarden "geunlocked" zijn.
aex351 @MrJoery11 januari 2023 22:58
Interessante nieuws. Wellicht werkt mobile push notifications met de 'unified' Docker-container wel, aangezien dit via Bitwarden wordt aangeboden. Nu loopt ik wel eens tegen de situatie aan dat de syncronisatie op de mobiele client achter loopt.
iFre4ked @vandermark11 januari 2023 16:19
Als 'gewone' Bitwarden gebruiker, een vraag: waarom zou ik Vaultwarden moeten verkiezen boven de gewone Bitwarden? Wat zijn de voordelen die je met gewoon Bitwarden niet hebt?
S.J.Onnie @iFre4ked11 januari 2023 16:27
Kleinere "attack surface". Jij bent minder interessant om aan te vallen dan de servers van Bitwarden.
morpheus @S.J.Onnie11 januari 2023 16:44
je kan selfhosted zowel vaultwarden of bitwarden draaien, de vraag ging dus over de selfhosted opties.

Om daar antwoord op te geven, vond ik ergens op reddit:
Bitwarden official server is a stack of like a dozen separate containers that use multiple GB of ram to run. Vaultwarden is a single container that takes about 30MB of ram to run.

ETA: the feature set is the same for both. The tradeoff is vaultwarden with its sqlite backend can “only” handle a few hundred concurrent users while bitwarden official can handle essentially unlimited users.
De wiki van vaultwarden zegt in de eerste zin hetzelfde https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki
Vaultwarden is an unofficial Bitwarden server implementation written in Rust. It is compatible with the official Bitwarden clients, and is ideal for self-hosted deployments where running the official resource-heavy service is undesirable.
iFre4ked @S.J.Onnie11 januari 2023 16:39
Ah, daar kan ik me wel in vinden. Maar ben je dan geen tijd kwijt aan het up to date houden van je infra waarop je VaultWarden host?
S.J.Onnie @iFre4ked11 januari 2023 18:10
Nauwelijks! Ik draai Vaultwarden in een container en laat die netjes up-to-date houden door Watchtower. En aangezien er nog wel meer containertjes draaien op de host, heb ik daar toch al een beetje beheer aan; Vaultwarden erbij maakt niet zo veel uit.

Ik denk erover om op termijn over te stappen op de aangekondigde officiële (All-in-One) Bitwarden container. Die is nu in Beta. Als je nu Bitwarden zelf wil hosten dan heb je IIRC 9 containers nodig (en MS SQL). De All-in-One kan ook met andere databases overweg.
RobertMe
@iFre4ked11 januari 2023 16:40
V.w.b. het argument van @S.J.Onnie gaat het naar mijn idee voornamelijk om "selfhosted", en dat kan met Bitwarden ook. Echter is Bitwarden wel een relatief zware .NET applicatie met MS SQL Server als vereiste database. Vaultwarden daarentegen is een stuk lichter, o.a. doordat het geschreven is in Rust en geen logge SQL Server gebruikt.

Daarnaast bevat Vaultwarden vrijwel alle Bitwarden features. Waaronder ook de betaalde features zoals 2FA ondersteuning met bv Webauthn, maar ook het gebruik van "organisaties" zodat je dus bv items kunt delen met gezinsleden.

Maar als je gewoon een cloud based password manager zoekt is Bitwarden helemaal prima. Zeker als je met alle plezier voor een abonnement betaald om alle features te krijgen.
Wil je het selfhosted hebben is Vaultwarden in principe de betere optie. Puur doordat het een vele malen simpeler "systeem" is die volgens mij zelfs als single executable te draaien is (of als Docker container). Daar waar Bitwarden zelf uit meerdere deelsystemen bestaat en SQL Server een vereiste is.
The Zep Man
@vandermark11 januari 2023 16:03
Een bonus van Vaultwarden is dat het compatibel is met Bitwarden. Je kan de officiële Bitwarden clients gebruiken om met Vaultwarden te verbinden. Dat werkt naadloos.

Een andere bonus is dat self-hosted Vaultwarden een stuk lichter is dan Bitwarden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:52]

vandermark @The Zep Man11 januari 2023 16:05
Zekers, die compatibiliteit is ook de reden van het succes van Vaultwarden (voor mij tenminste). Zonder de goede clients/extenties was ik niet over gegaan.

[Reactie gewijzigd door vandermark op 22 juli 2024 17:52]

GieltjE @The Zep Man11 januari 2023 16:44
Kijk eens naar de komende unified (eventueel met een sausje), is nog steeds iets zwaarder maar wel volledig.
Mawlana @vandermark11 januari 2023 16:28
Vaultwarden is inderdaad prettig in gebruik. Het enige dat ik mis is push sync met de officiële Bitwarden clients.
3raser @Mawlana11 januari 2023 16:58
Bedoel je niet gewoon de WebSocket notifications?
Mawlana @3raser11 januari 2023 17:12
Ik had iets specifieker moeten zijn, ik bedoelde namelijk de mobile clients.
Note that WebSocket notifications are not applicable to the mobile (Android/iOS) Bitwarden clients. These clients use the native push notification service instead (FCM for Android, APNs for iOS). vaultwarden does not currently support push notifications to mobile clients.
Muncher @vandermark11 januari 2023 19:00
Ik vind het delen van wachtwoorden eigenlijk best omslachtig. Eerst een organisatie aanmaken en je partners daarvoor uitnodigen (kinderen, vrouw, man, whatever). Dan een individuele entry voor je wachtwoord die je dan nog handmatig moet delen met de aangemaakte organisatie.

Toen ik nog 1Password gebruikte, kon ik altijd kiezen om wachtwoorden al bij het aanmaken te delen met mensen.

Wellicht zit het in Bitwarden ook tegenwoordig, maar ik ben het niet tegen gekomen.

Overigens ben ik wel een blije Bitwarden Premium gebruiker. 10 piek per jaar om de dienst hosted en met support af te nemen. Dat is niet iets om op te spugen 8-)
El_Scorpione 11 januari 2023 15:57
Bitwarden voor MacOS is verkrijgbaar via de App store, maar daar staat versie 2022.11 nog. Even geduld hebben dus nog blijkbaar. Ik gebruik de app met een betaald abonnement en ben er zeer tevreden over. Ook goede browser plugin voor zowel Chrome als Safari.
Solopher @El_Scorpione11 januari 2023 16:33
Mocht Homebrew (https://brew.sh/) hebben geïnstalleerd, dan kun je d.m.v.
[code]
brew install bitwarden
[/code]

de GitHub release installeren, op deze manier heb je in ieder geval een stuk sneller een Bitwarden release te pakken.
Mocht je dit willen gebruiken, je moet dan wel eerst de oude Bitwarden client verwijderen en na een versie installatie moet je ook opnieuw inloggen.
Woopdedooo @El_Scorpione11 januari 2023 16:02
Het vervelende is, is dat het goedkeuringsproces van Apple nog al eens op zich laat wachten, maar op Github is het dan wel al geupdate.
kalse 11 januari 2023 16:19
Ben er erg tevreden mee. Vooral de browserintegratie is gewoon goed. Makkelijk mapjes maken voor zakelijk en privé, (beperkt) gedeelde kluis met m'n partner. En zeker gezien het gedoe met Lastpass deze dagen blij dat ik die niet heb. Nul garantie natuurlijk dat het bij Bitwarden ook niet een keer misgaat.
Op m'n wensenlijstje staat nog wel dat ik al m'n MFA hier in kan onderbrengen, maar sommige applicaties zijn nogal kieskeurig in wat ze toelaten helaas...
RobertMe
@kalse11 januari 2023 16:49
MFA is natuurlijk nogal gevoelig om dat in een password manager te zetten. Als iemand toegang krijgt tot jouw vault heeft die immers toegang tot zowel de usernames + passwords als de OTP codes. Daarom dat het nog altijd aan te raden is om MFA via een apart systeem / app / ... te doen (of met een hardware device zoals een Yubikey).

V.w.b. LastPass. Wat daar extra pijnlijk is is dat ze selectief zaken doen versleutelen. En bv de URL van de website niet versleuteld werd. Daardoor werd het voor de hackers ook weer makkelijk om interessante items (bv crypto wallets) op te zoeken. Immers konden ze dat in plain tekst doen.
Bij Bitwarden (het protocol / de techniek, en dus ook Vaultwarden) is letterlijk alles versleuteld, of het wordt niet opgeslagen op de server (bv favicons worden door de client gedownload). De enige manier om uit een dump van Bitwarde. (/Vaultwarden) dus gevoelige items te vinden is door letterlijk de items stuk voor stuk te ontsleutelen. Voor zover dat dan kan, want door het zero knowledge en zero trust idee weet de server "niks". De server bevat geen gegevens waarmee jou vault (rechtstreeks) te decypten is. Maar dit gaat op basis van het master password. Dus zonder master password heeft een aanvaller totaal geen idee wat er in jouw vault zit. Daar waar bij LastPass allerlei informatie onversleuteld is opgeslagen en ze bv daarmee al konden filteren om welke vaults wel of niet interessant waren.
royalt123 11 januari 2023 16:07
Nu nog Wear os integratie :)
vespino 12 januari 2023 09:12
Is het mogelijk vanuit Bitwarden een programma zoals Remote Desktop of Putty te starten of beperkt het zich tot de browser?
Verwijderd 11 januari 2023 15:45
Blijft mooi programma.

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