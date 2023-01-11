Versie 5.0 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.0 bevat veel prestatieverbeteringen, nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten, en een gloednieuw effect-plug-insysteem met gpu-renderingondersteuning. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Paint.NET 5.0 is now available! Welcome to Paint.NET 5.0! This major update has many performance improvements, new features including pressure sensitivity for pens and drawing tablets, and a brand new effect plugin system with GPU rendering support. Almost all of the built-in effects and adjustments now render using the GPU, greatly improving their performance and quality.