Software-update: Paint.NET 5.0

Paint.NET logo (75 pix) Versie 5.0 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.0 bevat veel prestatieverbeteringen, nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten, en een gloednieuw effect-plug-insysteem met gpu-renderingondersteuning. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Paint.NET 5.0 is now available!

Welcome to Paint.NET 5.0! This major update has many performance improvements, new features including pressure sensitivity for pens and drawing tablets, and a brand new effect plugin system with GPU rendering support. Almost all of the built-in effects and adjustments now render using the GPU, greatly improving their performance and quality.

Paint.NET

Versienummer Paint.NET 5.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Paint.NET
Download https://github.com/paintdotnet/release/releases/tag/v5.0
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2023 14:47
17 • submitter: S.Paternotte

11-01-2023 • 14:47

17

Submitter: S.Paternotte

Bron: Paint.NET

Update-historie

08-03 Paint.NET 5.1.12 3
10-11 Paint.NET 5.1.11 5
08-'25 Paint.NET 5.1.9 6
05-'25 Paint.NET 5.1.8 4
03-'25 Paint.NET 5.1.7 0
03-'25 Paint.NET 5.1.6 4
02-'25 Paint.NET 5.1.4 11
02-'25 Paint.NET 5.1.3 16
12-'24 Paint.NET 5.1.2 11
12-'24 Paint.NET 5.1.1 0
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Paint.NET

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (17)

-Moderatie-faq
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Kraz 11 januari 2023 15:48
Je kunt de echte installer ook van hun GitHub halen;
https://github.com/paintdotnet/release/releases
Rutgertje 11 januari 2023 14:58
Wat ik altijd heel jammer vond is dat wanneer je layers hebt met text, deze niet meer editable zijn.
Nu is er wel een externe add-on om dit mogelijk te maken, maar het verbaasde mij dat dit geen standaard functionaliteit was. Overigens werkt die add-on ook maar heel beperkt, de grootte van het gekozen lettertype gaat niet heel ver.
steveman @Rutgertje11 januari 2023 15:35
Eens, daar stoor ik me nog vrij regelmatig aan. En dat is merk ik nu in 5.0 nog steeds aanwezig :+
RRRobert
@Rutgertje11 januari 2023 15:43
Dat heeft te maken met het feit dat schaalbare letters (en elk ander cijfer-, karakter- of leesteken) vector-based moet zijn om deze fatsoenlijk schaalbaar te houden. Als je in Paint.NET nu tekst invoert, wordt deze automatisch raster- of pixel-based, en bij het verschalen moet ie elke lijn en curve feitelijk extrapoleren, waardoor de scherpte danig afneemt.

Wat die externe plug-in vermoedelijk doet, is de karakters in tekst middels een OCR truukje herkenbaar te houden. Correct me if I'm wrong.
RRRobert
11 januari 2023 14:54
Versie 5.0 bevat (...) nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten
Poah, daar heb ik lang op zitten wachten. Deze optie werd ergens in de 2.3.x reeks of zo al eens aangekondigd, maar daarna weer schielijk teruggetrokken, want de functie veroorzaakte veel problemen die destijds niet direct oplosbaar waren.

Vanavond eens tijd maken om de oude Wacom eens af te stoffen.
FlaffTweakr @RRRobert11 januari 2023 15:38
Ik vond Paint.NET een handig alternatief tot ik nu enkel nog Photopea, Krita, Blender en heel soms GIMP gebruik voor digitale meesterwerken *kuch*.

Is er nog een bestaansreden voor dit programma? Uit interesse, niet als oordeel.
RRRobert
@FlaffTweakr11 januari 2023 15:46
Ik vond Paint.NET een handig alternatief tot ik nu enkel nog Photopea, Krita, Blender en heel soms GIMP gebruik voor digitale meesterwerken *kuch*.

Is er nog een bestaansreden voor dit programma? Uit interesse, niet als oordeel.
Ja. De eenvoud en lage leercurve zijn absoluut een plus voor beginnende gebruikers. En qua functionaliteit voldoet het voor (ik schat) 98% van de gebruikers. Daarbij schurkt bijv. GIMP zo veel dichter tegen Photoshop aan, dat de vergelijking met Paint.NET als snel 'appels en peren' wordt.
djexplo @RRRobert11 januari 2023 16:07
[...]
En qua functionaliteit voldoet het voor (ik schat) 98% van de gebruikers.
Wat ik zelf alleen mis is een AI gebaseerde "Select/Remove Background", wat b.v. wel in Photopea zit. Maar b.v. ook niet in Gimp. Bij Gimp is het nog steeds wachten op versie 3.0, voor Python 3 support zodat AI plugins makkelijk toegevoegd kunnen worden.

Zelf gebruik ik Paint.NET, maar ook Photoshop Elements (die zit niet in de cloud, en een key maar €50,- )
AlphaRomeo @djexplo11 januari 2023 16:11
Daar is een plugin voor: Content aware fill. En die werkt verrassend goed!
RRRobert
@AlphaRomeo11 januari 2023 16:14
_/-\o_
dieguyvanit 11 januari 2023 14:54
De tool om even een foto op formaat te maken voor mijn websites.
Ook een achtergrond is weg met een paar kliks!

Niks dan respect en dank voor deze club!!
AlphaRomeo @dieguyvanit11 januari 2023 16:15
Het is voor het grootste gedeelte een one-man show gerund door Rick Brewster. De gast is overigens een held.

De eerste versies waren open source, maar hij heeft de sources teruggetrokken omdat er mensen waren die zijn software re-labelden en verkochten. :|
Jogai @AlphaRomeo11 januari 2023 20:22
Bij blender gebeurde dat ook, maar dat is ook gewoon nog open source. Dan is het logisch dat het vooral een one-man-show is. Dan is het toch lastiger om bijdragen in te sturen.
dieguyvanit @AlphaRomeo11 januari 2023 16:37
oh thx leuke info wist ik niet.
Ik zou je plussen maar ik heb -73 karmapunten blijkbaar.
sleiN13 11 januari 2023 14:50
Gebruik het programma al jaren met veel plezier. Meer opties dan normale paint, maar je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben zoals bij photoshop.
moonlander 11 januari 2023 15:17
Leuk online alternatief: https://photopea.com

[Reactie gewijzigd door moonlander op 23 juli 2024 15:36]

macfreak1306 11 januari 2023 15:31
Haha het ziet ernaar uit dat de vraag naar deze nieuwe versie groot is, ik krijg de website niet geladen. De blog wel, maar de normale site niet. Geïnstalleerde versie vindt ook geen updates. Straks nog maar eens proberen. Fijn programmaatje als ik even snel een plaatje moet bijknippen voor op een forum te plaatsen of iets dergelijks, fijner dan paint :)

edit: hij staat met 2 euro korting in de app store vandaag zo te zien, denk dat ik de makers dan maar eens steun door hem daar te pakken :P

edit2: ik ben dom, ik heb hem al in de store hahahaha

[Reactie gewijzigd door macfreak1306 op 23 juli 2024 15:36]


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