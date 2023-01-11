Software-update: Visual Studio 2022 17.4.4

Visual Studio logo (79 pix) Microsoft heeft de vierde update voor versie 17.4.0 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar voor Windows and macOS, beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.4 is op deze pagina van Microsoft te vinden. Dit is de changelog voor versie 17.4.4:

Issues Addressed in this release
  • Document Outline feature has been disabled for C# source files
  • Addressed an issue when Cascadia Code and Cascadia Mono font gets uninstalled during Visual Studio update process.
From Developer Community

Microsoft Visual Studio

Versienummer 17.4.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Microsoft
Download https://www.visualstudio.com/downloads/
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2023 05:54
17 • submitter: Jeroen Sack

11-01-2023 • 05:54

17

Submitter: Jeroen Sack

Bron: Microsoft

Update-historie

11-12 Visual Studio 2022 17.14.22 7
24-11 Visual Studio 2022 17.14.21 0
12-11 Visual Studio 2022 17.14.20 4
22-10 Visual Studio 2022 17.14.18 2
15-10 Visual Studio 2022 17.14.17 0
24-09 Visual Studio 2022 17.14.16 0
17-09 Visual Studio 2022 17.14.15 0
09-'25 Visual Studio 2022 17.14.14 12
08-'25 Visual Studio 2022 17.14.13 0
08-'25 Visual Studio 2022 17.14.12 1
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Reacties (17)

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callous 11 januari 2023 08:57
Ironische hiervan vind ik dat er zo veel geklaagd wordt over Microsoft, maar hun software om software te maken die dan wel goed zou moeten zijn, is het populairst, zelfs op Linux (VS Code).
aldieaccounts @callous11 januari 2023 11:12
Het geklaag ging altijd vooral over de onethische zakenpraktijken.

Daarbovenop: windows is jarenlang de grootste markt geweest. Ik denk dat 99% van de ontwikkelaars wel eens met windows heeft moeten werken en het overgrote deel daarvan jarenlang alleen in windows heeft gewerkt. Als je dan overstapt naar linux dan is VSCode logisch want (enigszins) vertrouwd.
Bovendien, waar je mee werkt daar klaag je over, dus omdat de meesten met MS producten werken zullen ze ook daar over klagen.

Ikzelf, met linux eigenlijk sinds de DOS tijd al als hoofd OS, kan niet aan VSCode wennen. Te traag in het opstarten, te traag in het scrollen. En de meeste verstokte linux users die ik ken gebruiken eigenlijk allemaal vim e.d.
Jogai @aldieaccounts11 januari 2023 20:18
Ik waag te betwijfelen dat linux users die projecten van serieuze omvang onder handen hebben dat allemaal met vim/emacs whatever doen. Misschien een enkeling, en diegenen die scripts schrijven waarbij je niet echt een ide nodig hebt omdat het om enkele files tegelijk gaat. Zeker tooling voor web is erg goed in vscode ondersteund.
aldieaccounts @Jogai12 januari 2023 22:35
Dat is ook niet (precies ) wat ik zeg. Ik zeg dat de meeste linux developers van windows komen en dat dus VSCode vertrouwd en dus populair is.
Jogai @aldieaccounts13 januari 2023 09:46
Ik ben het eens met je betoog, maar herken niet de problemen die jij ervaart. Verder reageer ik vooral op je laatste zin omdat ik dat een beetje onder anekdotisch bewijs vindt vallen.
aldieaccounts @Jogai17 januari 2023 11:03
Die problemen zijn ook anecdotisch ;-) en strict persoonlijk. Ik beweer niet dat het voor iedereen zo is.

Hoewel er vast nog wel wat verstokte cmdline gebruikers zijn die begrijpen wat ik bedoel.
DrPoncho @aldieaccounts13 januari 2023 08:50
Te traag in het scrollen? Wat voor pc heb je dan?
aldieaccounts @DrPoncho17 januari 2023 11:02
een recente i7 met 32 GB ram en een nvidia 2060 ;-)

Probeer het zelf maar eens. scrollen in (bijvoorbeeld ) vim gaat instantaan. Geen delay merkbaar. VsCode krijgt het voor elkaar zo bloated te zijn dat op die hardware de latency in het scrollen / naar een andere plek in de file springen voor mij duidelijk voelbaar is.

Tevens ben ik (oude gewoontes van lang geleden uit DOS land) er gewend om de editor heel vaak af te sluiten en weer te openen. Ik geef toe dta ik dat wel zou kunnen afleren, maar dta is (gelukkig) niet nodig. VSCode start zo traag op.

Nouja, de laatste keer dat ik het geprobeert heb is ook al weer een jaar of wat geleden, wellicht is het wel verbeterd.

Maar het is wel een algemeen verschijnsel wat mij wel eens verbaast: ooit in DOS op een IBM XT 10Mhz (8086) kon ik een textverwerker openen en die was er dan instantaan. Probeer dat nu maar eens met word of libreoffice ;-)
Jogai @aldieaccounts17 januari 2023 13:35
Die tekstverwerker was waarschijnlijk ook maar 8kb of kleiner, in een single binary. Vscode, word of libreoffice zijn allemaal veel groter en laden daarbij nog allerlei andere bloat. Ik hou ook van elegante binaries die zo klein mogelijk zijn (gebruik vaak genoeg micro als editor omdat ik toch al in de commandlnie zit), maar aan de andere kant ben ik wel verdraagzaam naar dingen als vscode. Ze brengen je zoveel gemak, en mn pc is toch wel snel genoeg.
Overigens heb ik een Ryzen 5 met 16GB en scrollen etc gaat altijd vlot. Starten duurt een paar seconden, maar dat doe ik ook maar een paar keren per dag.
aldieaccounts @Jogai18 januari 2023 17:20
Ik geef direct toe dat het gewenning is ;-)

Voor mij voelt zelfs typen in vscode vaak een beetje 'stroperig'. Ook al is de latency maar heel laag, het is wel detecteerbaar. Of iig dat was voor mij 2 jaar geleden de reden om na 1x proberen weer te uninstallen ;-)

Maar het heeft zeker zijn functie. Ieder zijn meug.
lilmonkey @callous11 januari 2023 09:15
Volgens mij gaat het geklaag ook nooit over hoe MS ontwikkelaars bediend, dat hebben ze altijd wel behoorlijk goed gedaan.
DrPoncho @callous11 januari 2023 11:19
Hoe is dat ironisch?
Jogai 11 januari 2023 08:27
Die eerste fix is wel grappig, dat is gewoon een windows developer die via de publieke issue tracker is geholpen.
pe0mot 11 januari 2023 07:18
Helaas op de de Mac, restart to update werkt niet.
jeffrey4413 @pe0mot11 januari 2023 08:19
Geen last van op mijn macbook.
Langer al last van?
pe0mot @jeffrey441313 januari 2023 09:37
Nope, sinds de dubbele update van .2 via .3 naar .4.
Zit nu weer achter de win10, die is wel ok.
Zal het zo nog eens testen.

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