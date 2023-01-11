Microsoft heeft de vierde update voor versie 17.4.0 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar voor Windows and macOS, beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.4 is op deze pagina van Microsoft te vinden. Dit is de changelog voor versie 17.4.4:
Issues Addressed in this release
From Developer Community
- Document Outline feature has been disabled for C# source files
- Addressed an issue when Cascadia Code and Cascadia Mono font gets uninstalled during Visual Studio update process.
- Visual Studio 17.4 crashes constantly when opening the Windows OS repository, with WAVE extension
- Deadlock when EnvDTE.Project.Save is called in certain moment
- Selection in Batch Build was not remembered after restart
- Cannot close VS2022 - neither window close or File Exit works
- VS fails to show the coredump summary page