Firmware-update: OpenWRT 22.03.3

OpenWRT logo (79 pix) Versie 22.03.3 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig; zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. In deze uitgave zijn diverse beveiligingsproblemen verholpen.

Security fixes
  • CVE-2022-30065: busybox: Fix a use-after-free in Busybox 1.35-x's awk applet
  • CVE-2022-0934: dnsmasq: Fixes single-byte, non-arbitrary write/use-after-free flaw in dnsmasq DHCPv6 server
  • CVE-2022-1304: e2fsprogs: An out-of-bounds read/write vulnerability was found in e2fsprogs 1.46.5
  • CVE-2022-47939: kmod-ksmbd: ZDI-22-1690: Linux Kernel ksmbd Use-After-Free Remote Code Execution Vulnerability
  • CVE-2022-46393: mbedtls: Fix potential heap buffer overread and overwrite
  • CVE-2022-46392: mbedtls: An adversary with access to precise enough information about memory accesses can recover an RSA private key
  • CVE 2022-42905: wolfssl: In the case that the WOLFSSL_CALLBACKS macro is set when building wolfSSL, there is a potential heap over read of 5 bytes when handling TLS 1.3 client connections.

OpenWrt 19.07

Versienummer 22.03.3
Releasestatus Final
Website OpenWRT
Download https://firmware-selector.openwrt.org/?version=22.03.3
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-01-2023 05:33
16 • submitter: topper007

11-01-2023 • 05:33

16

Submitter: topper007

Bron: OpenWRT

Update-historie

15-05 OpenWrt 25.12.4 0
06-05 OpenWrt 25.12.3 8
27-03 OpenWrt 25.12.2 21
18-03 OpenWrt 25.12.1 24
05-03 OpenWrt 25.12.0 18
20-12 OpenWrt 24.10.5 5
22-10 OpenWrt 24.10.4 14
23-09 OpenWrt 24.10.3 4
08-'25 OpenWrt 23.05.6 4
06-'25 OpenWrt 24.10.2 11
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Reacties (16)

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Falco
11 januari 2023 09:06
Even een tip die wellicht al bekend is, maar ik kwam er via het Openwrt forum mee in aanraking.

Als je extra pakketten geïnstalleerd hebt, komt de config wel mee bij een upgrade maar de daadwerkelijk benodigde pakketten niet (wist ik dus niet....).

Daar is echter een elegante oplossing voor in de vorm van Attended Sysupgrade. En inclusief een mooi filmpje van OneMarcFifty, zijn YT filmpjes zijn sowieso een aanrader is als je met Openwrt werkt.
https://openwrt.org/docs/...using_attended_sysupgrade
AvdWerfhorst @Falco11 januari 2023 15:09
Ik gebruik deze manier van upgraden nu sinds een paar versies. En dat heeft me zoveel tijd bespaard. Ik ben hier vooral blij mee omdat ik een mesh netwerk draai met BATMAN-ADV. Wat dus inhoudt dat zonder de juiste packages sommige punten geen internet hebben om de benodigde packages te downloaden. Dus dan moeten ze eerst aan de kabel gelegd worden, wil ik ze traditioneel updaten.

Nu is het gewoon een attended sysupgrade starten. Image laten genereren, automatisch downloaden, flashen, even wachten en het draait al weer. Perfect gewoon.
ArnieNFW @AvdWerfhorst11 januari 2023 19:05
Heel interessant; BATMAN-ADV. Had er nooit van gehoord. Eens kijken wat ik er mee kan.
(zoveel tijd tekort om alles te proberen)
AvdWerfhorst @ArnieNFW12 januari 2023 11:50
Let wel even op dat dit op layer 2 draait. Dus het heeft wel een net andere denkwijze nodig dan standaard wifi. Voor mij is de reden om dit te gebruiken vooral dat er meerdere vlans over één en hetzelfde mesh netwerk kunnen.
prinsvlad @Falco12 januari 2023 08:36
Dank voor de tip! :)
xirixiz @Falco13 januari 2023 10:25
Werkt inderdaad super! Een andere manier is dat je via de firmware selector een image genereert met de packages die jij erin wilt hebben. Komt op hetzelfde neer, is iets minder geautomatiseerd, maar misschien toch leuk om te weten. Ga naar https://firmware-selector.openwrt.org/, zoek je device, klik op "Customize installed packages", en dan "Request Build".

Ik doet het op deze manier omdat ik een lijst van paketten heb die ik default geinstalleerd wil hebben. Aangezien ik zo nu en dan experimenteer met pakketten en ik nooit zeker weet of de "troep" daarna echt weg is, is deze manier van upgraden voor mij persoonlijk beter. Dan weet ik dat ik echt een image heb met alleen de paketten die ik erin wil hebben zonder achtergebleven "troep" packages.

Vreende omschrijving, maar ik denk dat het wel duidelijk is wat ik bedoel :)

[Reactie gewijzigd door xirixiz op 22 juli 2024 20:07]

The Zep Man
11 januari 2023 07:41
Versie 22.03.3 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices.
Het is ook prima te virtualiseren op x86-64 met minimale specificaties (128 MB RAM, ook zoiets aan diskruimte).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:07]

scholtnp @The Zep Man11 januari 2023 07:48
Ha handig, had ik niet verwacht. En op diverse manieren zie ik.
EverLast2002 @scholtnp11 januari 2023 15:40
Enig idee hoe ik https://us.lxd.images.canonical.com/ kan toevoegen in Proxmox VE?
ArnieNFW 11 januari 2023 08:51
Handig, deze reminders. Even geupdate van 17 en 21 naar de laatste versie.
Tip van de dag: even rebooten voordat je een upgrade doet. Bij mij ging het echt faliekant mis en moest ik mn router unbricken via een seriele verbinding.
zaadstra @ArnieNFW11 januari 2023 11:22
En had je ook je settings meegenomen met die grote versie updates?
Advies is dacht ik een clean start (wel veel werk).
ArnieNFW @zaadstra11 januari 2023 14:48
Het ging fout van een oude versie naar v21. Maar even een herstart en "keep settings" werkt bij mij althans prima.
Ervaring met 3 TP-Link routers, dus beperkt
Qpad 11 januari 2023 19:13
Wordt alleen melding gemaakt m.b.t. de security fixes.
Hierbij een directe link naar de release notes:

https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.3

Hierbij wordt bij device support het volgende aangegeven:

mvebu: Disable devices using broken mv88e6176 switch. This affects the following devices (See broken_mv88e6176_switch):
CZ.NIC Turris Omnia
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900AC v1
Linksys WRT1900AC v2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Linksys WRT3200ACM
SolidRun ClearFog Pro
rubenbe 11 januari 2023 08:32
Heeft iemand ervaring met het een tool voor het beheren van een handvol openwrt devices?
Ik heb er thuis 5 in als een mesh wifi netwerk, maar heb nog geen goede tool gevonden om die samen te beheren.
Enkel OpenWISP, maar die lijkt me eerder voor enterprise setups (met enkele tientallen devices).
The Zep Man
@rubenbe11 januari 2023 10:11
UCI over SSH centraal scripten is een goede start. Daarmee kan je alles van OpenWRT beheren. De opdrachten kan je uit LuCI halen wanneer je wijzigingen maakt. LuCI gebruikt UCI onderhuids, en geeft transparant inzicht in de gebruikte opdrachten.

OpenWISP had je al genoemd. Anders kan je ook naar Ansible kijken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:07]

rubenbe @The Zep Man11 januari 2023 13:51
Die laatste had ik nog nooit gezien (ansible wel, maar niet die specifieke repo). Thanks!

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