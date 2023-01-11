Versie 22.03.3 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig; zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. In deze uitgave zijn diverse beveiligingsproblemen verholpen.

Security fixes CVE-2022-30065: busybox: Fix a use-after-free in Busybox 1.35-x's awk applet

CVE-2022-0934: dnsmasq: Fixes single-byte, non-arbitrary write/use-after-free flaw in dnsmasq DHCPv6 server

CVE-2022-1304: e2fsprogs: An out-of-bounds read/write vulnerability was found in e2fsprogs 1.46.5

CVE-2022-47939: kmod-ksmbd: ZDI-22-1690: Linux Kernel ksmbd Use-After-Free Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2022-46393: mbedtls: Fix potential heap buffer overread and overwrite

CVE-2022-46392: mbedtls: An adversary with access to precise enough information about memory accesses can recover an RSA private key

CVE 2022-42905: wolfssl: In the case that the WOLFSSL_CALLBACKS macro is set when building wolfSSL, there is a potential heap over read of 5 bytes when handling TLS 1.3 client connections.