Versie 10.3.3 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In deze kleine update zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements Added "Resent-Date" and "Resent-Message-ID" headers when redirecting messages

Global Preferences and Backup/Restore dialogs sizing strategy is optimized for low-resolution displays Fixes It was sometimes impossible to delete an email address in contact's properties

Double-click word selection errors in PureHTML editor

Crash on attempt to launch a mass mailing from the Address Book (new interface)

TAB/Shift+Tab misbehaved in PureHTML editor

Address Group choice was ignored when adding a contact from an email