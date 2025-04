Locktime Software heeft versie 5.1.6.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features An option to use a single Y axis for both stream in Chart Fixed bugs Occasional BSOD when using Kill all connections command

command Occasional system hang when using VirusTotal reports (with Ask rule on whole machine)

Chart options didn't work sometimes

Chart last X axis label disappearing