Kali Linux is een penetration testing suite en maakt op de achtergrond gebruik van Debian. Het kan draaien als een live image, maar kan natuurlijk ook gewoon geïnstalleerd worden op aanwezige opslagmedia. Het wordt geleverd met een uitgebreide verzameling applicaties, zoals Armitage, nmap, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng en Burp Suite. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars bij Offensive Security hebben versie 2022.4 van Kali Linux vrijgegeven en de releasenotes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Kali Linux 2022.4 Release (Azure, Social & Kali NetHunter Pro) Before the year is over, we thought it was best to get the final 2022 release out. Today we are publishing Kali Linux 2022.4. This is ready for immediate download or updating existing installations. A summary of the changelog since the August’s 2022.3 release: Microsoft Azure - We are back on the Microsoft Azure store

More Platforms - Generic Cloud, QEMU VM image & Vagrant libvirt

Social Networks - New homes, keeping in touch & press packs

Kali NetHunter Pro - Announcing the first release of a “true” Kali Linux on the mobile phone (PinePhone / Pro)

Kali NetHunter - Internal Bluetooth support, kernel porting video, firmware updates & other improvements

Desktop Updates - GNOME 43 & KDE 5.26

New Tools - As always, various new packages added