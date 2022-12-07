Software-update: Kali Linux 2022.4

Kali Linux logo (79 pix) Kali Linux is een penetration testing suite en maakt op de achtergrond gebruik van Debian. Het kan draaien als een live image, maar kan natuurlijk ook gewoon geïnstalleerd worden op aanwezige opslagmedia. Het wordt geleverd met een uitgebreide verzameling applicaties, zoals Armitage, nmap, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng en Burp Suite. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars bij Offensive Security hebben versie 2022.4 van Kali Linux vrijgegeven en de releasenotes voor die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Kali Linux 2022.4 Release (Azure, Social & Kali NetHunter Pro)

Before the year is over, we thought it was best to get the final 2022 release out. Today we are publishing Kali Linux 2022.4. This is ready for immediate download or updating existing installations. A summary of the changelog since the August’s 2022.3 release:

Kali Linux

Versienummer 2022.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Kali Linux
Download https://www.kali.org/downloads/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-12-2022 13:02
9 • submitter: Munchie

07-12-2022 • 13:02

9

Submitter: Munchie

Bron: Kali Linux

Update-historie

25-03 Kali Linux 2026.1 4
15-12 Kali Linux 2025.4 0
09-'25 Kali Linux 2025.3 1
06-'25 Kali Linux 2025.2 0
03-'25 Kali Linux 2025.1a 5
12-'24 Kali Linux 2024.4 4
09-'24 Kali Linux 2024.3 1
06-'24 Kali Linux 2024.2 2
02-'24 Kali Linux 2024.1 23
12-'23 Kali Linux 2023.4 1
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Kali Linux

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Besturingssystemen

Reacties (9)

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Chielemans 7 december 2022 15:50
Ik heb hier vreselijk veel lol mee samen met leuke challenges van hackthebox en andere sites.
denios @Chielemans7 december 2022 17:50
Ook een tijdje gedaan, erg leuk en leerzaam
beerse 7 december 2022 16:12
Ook best goed te gebruiken als daily driver. Bij de standaard installatie komen ook de 'standaard' office applicaties mee zoals firefox, thunderbird en libre office.

Daarbij heerlijk in een roling release schema. Af en toe bijwerken en je hebt automatisch een bijgewerkt systeem.

En geen gedoe met alternatieve pakketten zoals flatpacks en zo, alles gewoon geïnstalleerd en werkend.
Yzord 7 december 2022 17:43
Ben hem nu aan het installeren op een PM VM. Wil die challenges van Hackthebox enzo ook wel eens doen :) Dank je @Chielemans

Wie wilt er geen lol int leven?
dss58 7 december 2022 19:23
ik heb er mijn eigen WiFi mee gehackt, mag officieel niet maar heb mezelf toestemming gegeven :)
geen bankzaken op een draadloos ding, geen persoonlijke dingen zoals DigiD, het is per slot van rekening een zender en iedereen in de omgeving kan mee 'luisteren' en alles opslaan.
meowmofo @dss587 december 2022 19:50
Wat een totale onzin. Je WiFi hacken is je alleen gelukt als je expres een oude security standaard hebt ingesteld, of het open hebt gegooid.
Bankzaken en Digid zijn fatsoenlijk beveiligd zoals je zou mogen verwachten van deze instanties, die worden echt niet gehackt als iemand je verkeer afluistert.
dss58 7 december 2022 21:31
@meowmofo WPA2, need i say more ?
NoCustoms @dss587 december 2022 21:51
Ja vertel maar meer, ben benieuwd wat je gedaan hebt. Want zelfs als je met Wireshark of TCP dump tussen de router en je devices gaat zitten, vervolgens bankzaken doet zal je merken dat die data streams vrij goed encrypted zijn.

[Reactie gewijzigd door NoCustoms op 24 juli 2024 06:01]

dss58 8 december 2022 11:34
weet ik, ik denk wel als advocaat van de duivel, je kunt alles opslaan en als de encryptie volgend jaar te kraken is ben je alsnog HET klos, jaja, ik weet, 100% veiligheid bestaat niet, maar de kans dat... zoveel mogelijk uit sluiten.
Iedereen pinde ook want was veilig in lengte van jaren, tot het niet veilig bleek te zijn door het skimmen, die tijd ligt nu achter ons, je bankpas is gelukkig geen zender, je telefoon wel.

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