Versie 8.7 van ImageGlass is uitgekomen. ImageGlass is een klein, snel en eenvoudig opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het kan afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies roteren en converteren naar een ander formaat, maar voor andere bewerkingen is het afhankelijk van externe software. In versie 8.0, die Kobe als koosnaam heeft meegekregen is onder meer ondersteuning voor nieuwe formaten toegevoegd, kan ExifTool worden gebruikt voor het weergeven van exif-informatie en kan het de afzonderlijke frames tonen in een gif-afbeelding. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Improvements: Updated Magick.NET to v12.2.0.

Changed to use Magick.NET-Q16-HDRI-OpenMP (32 bits-per-pixel component) for the best image quality. This requires a bit more memory to load and process the image. You can download the x86 release of ImageGlass, which uses Magick.NET-Q8 for less memory consumption.

for less memory consumption. Allowed user to override the extension icons in Exts-Icon from Config folder (similar to Themes folder).

from Config folder (similar to folder). Added support for showing translators of the language pack in Settings > Language.

Added support for auto-applying selected language pack in Settings window when clicking Apply button.

Added support for using millisecond to set slideshow interval (#1155), thanks to @BenHUET.

Updated the colon character in slideshow countdown (#1226).

Added Exit option to the context menu (#1322, #1390), kudo to @BenHUET.

Updated toolbar icon for Thumbnail bar (#1364).

Re-enabled the ability to change extension icon for .ICO (#1396). Bugfixes: Fixed an issue when the Window Fit mode is enabled, zooming the image causes the window flickered badly (#1371), a big applause to @2480258.