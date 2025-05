Versie 9.0.10 van ImageGlass is uitgekomen. ImageGlass is een klein, snel en eenvoudig opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het kan afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies roteren en converteren naar een ander formaat, maar voor andere bewerkingen is het afhankelijk van externe software. In versie 9.0, die Moon als koosnaam heeft meegekregen, is onder meer ondersteuning voor .NET 8 en apparaten uitgerust met een Arm-processor toegevoegd. Verder zijn er flinke prestatieverbeteringen waar te nemen en is het uiterlijk in een modern jasje gegoten. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Improvements: Added EnableImageAsyncLoading setting (experimental) in igconfig.json file that allows users to switch back to synchronous image loading as same as version 8 (#1775)

setting (experimental) in file that allows users to switch back to synchronous image loading as same as version 8 (#1775) Added new parameter --per-machine to command set-default-viewer in igcmd.exe to support setting default photo viewer at machine level (#1828)

to command in to support setting default photo viewer at machine level (#1828) Added Exit option to the context menu (#1322)

Added PageUp , PageDown as default hotkeys for view next/previous image

, as default hotkeys for view next/previous image ImageGlass Store only: Clicking "Update" button in Check for Update dialog now opens ImageGlass on Microsoft Store

Updated icon for Viewer, Toolbar and Gallery in sidebar of the App settings

Shows message "Slideshow paused" when slideshow ends (#1805)

Shows more details on Unhandled Exception popup: MagickNET, WebView2 version.

Shows more details if users run ImageGlass in Debug mode: DPI, Screen resolution, WebView2 version, Renderer engine. Bugfixes: Fixed an issue where "VerticalBlankTicker" error appeared on some monitors (#1814, #1797) and Windows Server 2019 (#1771)

Fixed an issue where pressing Win key caused image zoomed out for AZERTY keyboard layout (#1769)

key caused image zoomed out for AZERTY keyboard layout (#1769) Fixed an issue where users could not save the clipboard image if the image list was empty (#1801)

Fixed an issue where saving HEIC for other formats caused "Unsupport image format" popup (#1822)

Fixed an issue where the crop selection reset after saving the image (#1825)

Attempted to fix an issue where Crop button triggered "Null Reference Exception" (#1758)

Fixed an issue where the Background color in App settings > Appearance tab did not show and load correctly

Fixed an issue where clicking on "Get extension icon packs" link in App settings > File type associations tab did not open Extension icon packs site