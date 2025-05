Versie 9.0.11 van ImageGlass is uitgekomen. ImageGlass is een klein, snel en eenvoudig opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het kan afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies roteren en converteren naar een ander formaat, maar voor andere bewerkingen is het afhankelijk van externe software. In versie 9.0, die Moon als koosnaam heeft meegekregen, is onder meer ondersteuning voor .NET 8 en apparaten uitgerust met een Arm-processor toegevoegd. Verder zijn er flinke prestatieverbeteringen waar te nemen en is het uiterlijk in een modern jasje gegoten. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Features Added support for saving image as AVIF format

Added support for custom WebView2 Runtime: Create "WebView2_Runtime" folder in the Configuration Folder Download the Fixed Version of WebView2 x64 (e.g. Microsoft.WebView2.FixedVersionRuntime.124.0.2478.67.x64.cab ) Renamed the downloaded file extension from .cab to .zip and extract it to a folder Copy all files and folders where the msedgewebview2.exe file is located into the "WebView2_Runtime" folder Restart ImageGlass Open About dialog (Main menu > Help > About) to verify the WebView2 Runtime version

Experiment feature (No UI yet): Added support for opening the Save As dialog in the current image directory via setting OpenSaveAsDialogInTheCurrentImageDir (#1144)

Improvements Upgraded Magick.NET v13.7.0

Upgraded libwebp v1.4.0

Improved first launch time of ImageGlass

Improved text message when WebView2 Runtime is not found and added a link to download (#1852)

Added support for VarDCT Lossy for JPEG XL image format (#1864)

Added support for selecting action buttons with arrow keys in dialog box (#1663)

Added support for resetting all settings with Quick Setup dialog (#1694) Bugfixes Fixed an issue where some PSD files could not be opened due to "incorrect check in the PSD coder" (#1806)

Fixed an issue where some WEBP files could not be opened due to "insufficient image data" (#1807)

Fixed an issue where some animated GIF files could not be saved as animated WEBP format (#1849)

Fixed an issue where igcmd.exe still displayed UI without passing --ui param (#1835)

still displayed UI without passing param (#1835) Fixed an issue where ImageGlass could not work due to "An item with the same key has already been added" error (#1842, #1892)