Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. Daarnaast zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Added added Japanese language on Plus UI #3573 Fixed fixed SBIE2321 Cannot manage device map: C0000034 / 11 #2996

fixed Cannot run explorer.exe on emulate admin sandbox #3516

fixed potential BSOD issue with WFP when trace loging is enabled #2471

fixed Run from Sandbox > Run > Program and Run from folder doesn't use the same working dir #3555

fixed UseNewSymlinkResolver causes applications to create both the link and the target folder #3481

fixed [Plus UI] Notification window is stuck when a modal dialog shows up #3586