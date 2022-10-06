Software-update: Audacity 3.2.1

Audacity logo (75 pix) Versie 3.2.1 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes and improvements since previous version
  • #3686 Fixed Audacity crashing on startup on some systems.
  • #3694 Fixed a crash when applying Waves Berzerk Distortion Mono to a mono track.
  • #3699 Fixed a freeze when very quickly starting and stopping playback.
  • #3747 macOS: Homebrew FFmpeg installs are now found automatically.
  • #3594 macOS: Fixed Melda VST Plugin UI.
  • #3474 Building with VST3 support is now possible without Conan.

Audacity 2.2.0 light theme screenshot (810 pix)

Versienummer 3.2.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Audacity
Download https://www.fosshub.com/Audacity.html
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-10-2022 10:28 7

06-10-2022 • 10:28

7

Bron: Audacity

Update-historie

12-06 Audacity 3.7.8 9
12-12 Audacity 3.7.7 0
05-12 Audacity 3.7.6 6
08-'25 Audacity 3.7.5 1
06-'25 Audacity 3.7.4 6
03-'25 Audacity 3.7.3 0
03-'25 Audacity 3.7.2 1
12-'24 Audacity 3.7.1 1
10-'24 Audacity 3.7.0 0
09-'24 Audacity 3.6.4 5
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Audacity

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Reacties (7)

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kuurtjes 6 oktober 2022 22:53
Hier is nog een fork: https://github.com/Audacium/audacium
zordaz @kuurtjes7 oktober 2022 12:42
Totnutoe zit er in geen van de forks echt 'leven' en is dat voor mij reden niet over te stappen. Wel hou ik de ontwikkelingen bij Audacity extra in de gaten, want op allerlei onzin-functies (zoals inderdaad 'audio delen') zit ik ook niet te wachten. Er is genoeg belangrijker werk te doen aan Audicity...
Qalo
6 oktober 2022 12:57
Nog steeds een prima tool voor je audiobewerking. Ik kan niet zonder en het tooltje heeft enorm veel waarde voor mij. Ik ben alleen bang dat de software straks vercommercialiseert en dat er straks allerlei fratsen in worden geprogrammeerd. Dat zie je nu al met het knopje "Audio delen", die je muziek uploadt naar audio.com.

We zien wel....
RedNas74 6 oktober 2022 17:35
Ik ben maar overgestapt op ocenaudio. Doet alles wat ik wil zonder die spyware zooi.
thomas_n @RedNas746 oktober 2022 17:42
Ocenaudio is closed source, dus daar kan zoveel spyware in zitten als ze er maar in zouden willen stoppen, zonder dat je daar achter komt. ;)

Dan heb ik meer vertrouwen in de mensen die voor de verschillende Linux distributies Audacity vanaf source bouwen, die zeggen dat er in hun builds van Audacity nooit spyware (telemetry) heeft gezeten.
Kalief @thomas_n8 oktober 2022 01:27
Telemetry ≠ spyware.

Wel moet het optioneel zijn en je moet de verzamelde gegevens kunnen inzien.
thomas_n @Kalief8 oktober 2022 09:50
Ik gebruikte het woord spyware omdat RedNas dat gebruikte, en het woord telemetry omdat dat is hoe het door ontwikkelaars en maintainers genoemd werd. In de discussie over wat hier de juiste term is heb ik niet zo'n zin. ;)

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