Versie 3.2.1 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes and improvements since previous version #3686 Fixed Audacity crashing on startup on some systems.

#3694 Fixed a crash when applying Waves Berzerk Distortion Mono to a mono track.

#3699 Fixed a freeze when very quickly starting and stopping playback.

#3747 macOS: Homebrew FFmpeg installs are now found automatically.

#3594 macOS: Fixed Melda VST Plugin UI.

#3474 Building with VST3 support is now possible without Conan.