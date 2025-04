Versie 2.48.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.48.0: Added new "DLSS" section to Advanced Tab, which will locate all installed games with DLSS support and report their DLSS version

GPU-Z will no longer send traffic to www.techpowerup.com and uses www.gpu-z.com exclusively, which makes it easier for IT administrators to block traffic originating from GPU-Z. All previous endpoints on techpowerup.com will be disabled soon, please update your firewall rules accordingly

When an NVIDIA Engineering Sample GPU is installed, GPU-Z will block all network activity (feature request by NVIDIA)

Many improvements to Intel Arc detection, sensors, reporting and specs

Renamed Intel discrete GPU power sensor to "GPU Chip Power Draw" to clarify that it does not measure whole board power, but GPU chip power only

Improvements to Chinese translation

Added detection for Advantech vendor Id

Fixed fan speed monitoring on Intel DG1 with newer drivers

Fixed RTX 3080 12 GB release year

Fixed Ryzen 5800H release date

Fixed RV670 die size

Added support for NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM, MX550 (TU117-A), RTX A5500, A5500 Mobile, A4500 Mobile, A3000 12 GB Mobile, A1000 Embedded

Added support for Intel Core i5-1230U, several new Arc SKUs

Added support for AMD FireStream 9170