Versie 8.4.5 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.4.5 crash-fixes, bug-fixes & new featurs: Add reduce mode in Find/Replace dialog. (Implement #11780)

Update to Scintilla 5.2.4 and Lexilla 5.1.8. (Implement #12022)

Enhance very long line’s performance. (Fix #11942)

Fix crash on Wine. (Fix #11941)

Fix Notepad++ crash due to calling NPPM_GETLANGUAGENAME with -1 (WPARAM). (Fix #12009)

Improve performance for “Find in Files” and ““Find all in…”. (Fix #11878)

Add option to turn off selecting text when Field dialog is invoked. (Implement #11988)

Fix drag n drop documents crash between 2 instances. (Fix #11976)

Fix erasing part of content make hanging issue. (Fix #10193)

Add an option for hiding the + ▼ ✕ from the menu bar. (Implement #11945)

Add cycling function hints ability by Alt - Up / Down shortcuts. (Implement #11950)

Add carret block after option. (Implement #11944)

Fix detected language not being applied if Default languge is set in Document settings. (Fix #11504)

Fix dark mode visual glichy in explorer panel under Windows 8.1. (Fix #11898)