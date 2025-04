Versie 5.21.3 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.21.3: Translation updated: Ukrainian.

Added new me-central-1 AWS region.

region. Bug fix: Site with a stored password protected by master password cannot be opened from command-line. 2101

Bug fix: Opening session in new window fails. 2104